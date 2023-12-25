Появились кадры с места убийства эскортницы на востоке Москвы

Ранее мужчину арестовали за убийство 25-летней девушки в квартире на Мукомольном проезде Москвы. Девушка также работала проституткой. Своей жертве подозреваемый нанес множественные ножевые ранения.

Раненная девушка заперлась от буйного клиента в комнате и позвонила по видеосвязи совей знакомой с просьбой вызвать полицию. Но к моменту прибытия полицейских жертва была уже мертва. Нападавший попытался покончить с собой. Ему оказали медицинскую помощь.

На допросе мужчина признался, что совершил еще одно убийство и дал адрес отеля на востоке Москвы.

Скорее всего, это не первые преступления серийного убийцы. Возможно, он намеренно охотится на девушек по вызову. По данным Telegram-канала «112» в 2010 году подозреваемый ограбил и убил двух эскортниц в Санкт-Петербурге. Суд поместил мужчину в психиатрическую лечебницу, откуда он вышел в этом году.





По данным Telegram-канала Shot , убитая девушка была эскортницей. Убийца перерезал ей горло и скрылся с места преступления. На допросе подозреваемый заявил, что девушка предлагала ему наркотики, и из-за этого он вышел из себя.