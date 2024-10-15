15 октября 2024, 12:51

Появились кадры с места подрыва СВУ в Москве

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К подорванному на юго-западе Москвы автомобилю прибыли специалисты МЧС и следователи. Видео с обстановкой на месте ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что приехали полиция, скорая помощь и МЧС. Место ЧП оцепили, на парковке работают саперы и следователи.

Машина взорвалась 15 октября возле дома на Профсоюзной улице. По данным следствия, преступники заложили самодельное взрывное устройство между капотом и лобовым стеклом. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок.

Автомобиль принадлежал генеральному директору и соучредителю компании «Шейкер групп» Виктору Мишачеву. СК рассматривает версию о том, что злоумышленники покушались на жизнь бизнесмена из-за его предпринимательской деятельности. Следователи осматривают видео с камер наблюдения и допрашивают свидетелей.

Взрывы Машины Москва
15 октября 2024, 11:07
СК озвучил приоритетную версию подрыва автомобиля в Москве
РИА «Новости»
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Злоумышленники могли подорвать автомобиль на юго-западе Москвы из-за бизнеса, который вел потерпевший. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По его данным, ведомство рассматривает несколько версий случившегося, но приоритетной является связанная с предпринимательская деятельностью владельца машины.

Следователи изучают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски, отметили в пресс-службе.

Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле на Профсоюзной улице. Преступники установили его между капотом и лобовым стеклом. В результате взрыва ранения получили три человека, в том числе шестилетний ребенок - ему рассекло голову. Одному из пострадавших оторвало часть руки. СК возбудил дело о покушении на убийство.

Уголовное дело Взрывы Москва
15 октября 2024, 09:20
Заочно осужденного мультипликатора Мунтяна объявили в международный розыск
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Создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* объявили в международный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой судебные документы.

«Обвиняемый Мунтян* объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», - уточнил источник агентства.

В сентябре Хорошевский суд Москвы заочно назначил создателю веб-сериала восемь лет колонии общего режима. Срок начнет идти, когда Мунтяна* экстрадируют или задержат на территории России.

Его обвинили в распространении фейков о российской армии.

Уголовное дело возбудили из-за поста Мунтяна* в Telegram-канале, в котором была недостоверная информация о событиях в Буче.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело Россия Москва
15 октября 2024, 07:28
Ближайший соратник Шакро Молодого покинул ИК на черном Mercedes
РИА «Новости»
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На свободу вышел ближайший соратник криминального авторитета Захария Калашова, более известного под именем Шакро Молодой, Андрей Кочуйков по прозвищу итальянец. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Он вышел из тюрьмы в Калужской области. Мужчина покинул колонию на черном Mercedes.

Кочуйков отбывал наказание за перестрелку рядом с рестораном Elements в центре Москвы.

В декабре 2015 года между владелицей заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой возник спор. Потасовка закончилась перестрелкой, в которой участвовал Кочуйков из круга Шакро Молодого. В результате конфликта погибли два человека, еще семеро пострадали.

Никулинский суд Москвы приговорил Кочуйкова к восьми годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Самого Шакро Молодого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году. В марте Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об его условно-досрочном освобождении.

Суд Тюрьмы Мужчины Mercedes
15 октября 2024, 02:40
«Бесчеловечный проект». В Дагестане 20 школьников избили подростка за 500 рублей
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В Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника за вознаграждение. Подробности сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Telegram-канале.

«Ко мне обратилась семья мальчика, девятиклассника из Дербента. Подростка, избитого толпой из 20 школьников, госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», - написала Гариева.

Родственники пострадавшего уверяют, что инициатор нападения заплатил участникам избиения по 500 рублей. Семья избитого ребенка считает, что виновников пытаются скрыть от ответственности. Они обратились в пресс-службу МВД Дагестана с просьбой разобраться в ситуации, Гариева заверила, что так и будет, зачинщиков найдут и накажут.

«Уверена, что правоохранители установят все обстоятельства и накажут и зачинщиков, и участников, и тех, кто финансировал сей „бесчеловечный проект“», - добавила Гариева.

В Угличе компания подростков издевалась над 16-летним юношей у него в квартире. Среди них была бывшая подруга парня, которая снимала все на камеру.

Дагестан Дети Семья Школьники Избиения

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