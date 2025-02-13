Появились кадры ликвидации готовивших подрыв вокзала Пскова боевиков

Льговский районный суд Курской области признал индивидуального предпринимателя Мансуршоха Фаезова виновным в массовом отравлении посетителей киоска с шаурмой в сентябре 2023 года, которым он владел. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы по региону.

Фаезову назначили четыре года колонии общего режим со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дополнительное наказание - запрет на рыночную торговлю в течение двух лет.

Кроме того, по 2,6 года лишения свободы условно и двухлетний запрет на рыночную деятельность получили сотрудники заведения Дилбара Сангова, Шахриер Файезов и Парвиз Алимардонзода. Сторона обвинения полагает, что вина подсудимых была доказана в полном объеме.

Суд также удовлетворил иски девяти потерпевших на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Мансуршох Фаезов до оглашения приговора выступил с речью и заявил, что не считает себя виновным. На период следствия он находился под домашним арестом.

«Вину не признаю, потому что не установлена связь между пищевой продукцией и смертью. Следствие длилось год, мои работники тоже не виноваты. Мы работали на протяжении пяти-шести лет и соблюдали все законы. Другие люди тоже кушали нашу продукцию и не отравились», - сказал он.

В сентябре 2023 года в Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, пострадали более 20 человек, в том числе одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. Следствие установило, что владелец точки Мансуршох Фаезов и три сотрудника работали с нарушением санэпидтребований.



