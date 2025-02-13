13 февраля 2025, 15:59

Появились кадры ликвидации готовивших подрыв вокзала Пскова боевиков

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Участники ячейки международной террористической исламистской организации готовили бомбу для взрыва на вокзале Пскова в частном доме. Это следует из видеозаписи штурма, предоставленного центром общественных связей ФСБ.

На опубликованных кадрах вооруженные бойцы ворвались в помещение, где началась стрельба. По данным ведомства, боевики оказали вооруженные сопротивление. Выстрелы прервал взрыв гранаты.

На последующих кадрах видны тела ликвидированных террористов, их оружие и материалы, из которого они готовили бомбу для подрыва на вокзале. В качестве поражающих элементов для большего числа жертв боевики подготовили гвозди.

В пресс-службе регионального управления ФСБ уточнили, что все ликвидированные боевики приехали в Россию из Центральной Азии. Их действия курировал находящийся за границей эмиссар группировки.

После проведения подрыва вокзала террористы планировали выехать в одну из стран Ближнего Востока. По итогам проведенного мероприятия сотрудники ФСБ завели уголовное дело о теракте.

Терроризм ФСБ Россия
13 февраля 2025, 17:10
Житель Брянской области ударил ножом пассажира на Белорусском вокзале
РИА «Новости»
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В Москве на Белорусском вокзале житель Брянской области ударил ножом пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По версии следствия, 49-летний мужчина поссорился с ранее незнакомым ему приезжим из Белоруссии в кассовом зале дальнего следования. Словесная перепалка между двумя пассажирами переросла в потасовку, в ходе которой житель Брянской области ударил своего оппонента кухонным ножом в область шеи.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции изъяли из сумки нападавшего нож со следами крови. Потерпевший отказался от получения медицинской помощи в больнице.

Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства и причины случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон.

Задержания Уголовное дело Преступления Россия Мужчины Полиция Москва
13 февраля 2025, 16:34
Владельца киоска с шаурмой во Льгове отправили в колонию после массового отравления
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Льговский районный суд Курской области признал индивидуального предпринимателя Мансуршоха Фаезова виновным в массовом отравлении посетителей киоска с шаурмой в сентябре 2023 года, которым он владел. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы по региону.

Фаезову назначили четыре года колонии общего режим со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Дополнительное наказание - запрет на рыночную торговлю в течение двух лет.

Кроме того, по 2,6 года лишения свободы условно и двухлетний запрет на рыночную деятельность получили сотрудники заведения Дилбара Сангова, Шахриер Файезов и Парвиз Алимардонзода. Сторона обвинения полагает, что вина подсудимых была доказана в полном объеме.

Суд также удовлетворил иски девяти потерпевших на сумму свыше 1,3 миллиона рублей. Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Мансуршох Фаезов до оглашения приговора выступил с речью и заявил, что не считает себя виновным. На период следствия он находился под домашним арестом.

«Вину не признаю, потому что не установлена связь между пищевой продукцией и смертью. Следствие длилось год, мои работники тоже не виноваты. Мы работали на протяжении пяти-шести лет и соблюдали все законы. Другие люди тоже кушали нашу продукцию и не отравились», - сказал он.

В сентябре 2023 года в Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой, пострадали более 20 человек, в том числе одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. Следствие установило, что владелец точки Мансуршох Фаезов и три сотрудника работали с нарушением санэпидтребований.


Суд
13 февраля 2025, 16:17
На мусорном полигоне под Самарой не нашли тел экс-мэра и его жены
РИА «Новости»
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Следователям не удалось найти тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены на мусорном полигоне. Об этом сообщил РИА «Новости» региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было», - отметил он.

За неделю специалисты обыскали 10 тысяч квадратных метров территории, в том числе обследуя отходы вручную.

Сотрудники патологоанатомического отделения ранее допустили, что тела супругов Тарховых могли растворить в кислоте. В таком случае, по их словам, найти останки будет невозможно.

Об убийстве бывшего градоначальника и его жены стало известно 5 февраля. В преступлении заподозрили их внучку. По данным Следственного комитета , молодая женщина нигде не работала и жила за счет бабушки и дедушки. Перед тем как убить родственников, она купила пластиковые бочки, химикаты и строительную пилу. Ей предъявили обвинение и взяли под стражу.

Убийства Преступления Полигоны Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
13 февраля 2025, 12:19
Троих молодых людей в Москве заподозрили в убийстве 18-летнего ровесника
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Полицейские в Москве задержали троих юношей по подозрению ровесника в арендованной квартире. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По версии правоохранителей, один из злоумышленников познакомился в Сети с 18-летним парнем и убедил его встретиться в арендованной посуточно квартире на улице Академика Челомея.

Сообщники планировали споить гостя, а затем похитить его деньги. Однако парень не терял бдительности, тогда подельники задушили его. У жертвы забрали паспорт, мобильный телефон, наушники и банковские карты, с которых обналичили более 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что москвичка наняла киллера за пять миллионов рублей , чтобы прикончить бывшего мужа.

Убийства Москва

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