18 января 2024, 17:09

Появились кадры, как переодевшийся в женщину москвич украл 18 млн рублей из сейфа фирмы

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Появились кадры с камер видеонаблюдения, как 27-летний менеджер юридической фирмы, переодевшись в женщину, украл 18 миллионов рублей из сейфа в Москве. Соответствующий материал опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, деньги в сейф работник компании положил лично по поручению руководителя. Однако после выходных он не явился на работу и перестал выходить на связь. Начальник заметил, что ключ от сейфа пропал наряду с находившимися в нем деньгами.

«В ходе просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что содержимое сейфа похитила женщина, проникшая в офис в нерабочее время», - отметила Ирина Волк.

Силовики установили, что похитителем был тот самый менеджер, который нарядился в женскую одежду. Полицейские уже задержали парня. Против него возбудили уголовное дело. На данный момент его отправили под домашний арест, а владельцу фирмы вернули деньги.

Ранее грабитель вытащил из рук спящего мужчины телефон на вокзале в Москве.

Кражи Москва
18 января 2024, 15:47
Забивших инвалида на остановке уральских подростков отправили в колонию
РИА «Новости»
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Забивших до смерти инвалида на остановке в Екатеринбурге подростов оправили в колонию. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда.

Несовершеннолетние парень и девушка напали на инвалида в июне прошлого года на Уралмаше. Мужчина отказался давать им сигарету.

Подросткам показалось, что инвалид грубо ответил. Поэтому они набросились на мужчину и более 60 раз ударили его руками и ногами. От полученных травм инвалид скончался.

«Суд приговорил девушку к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии, парня - к пяти годам», - указали в суде.

Родителей девушки обязали выплатить моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. С родителей молодого человека - 250 тысяч.

В Чехове мигранты напали на участника спецоперации. В кафе «Вояж» между бойцом и иностранцами возник конфликт, который перетек в драку. В результате чего мигранты толпой избили участника специальной военной операции.

Драки Суд Инвалиды
18 января 2024, 13:24
Обвиняемый в избиении баскетболиста ЦСКА предстанет перед судом в Москве
Unsplash
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Мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью защитнику баскетбольной команды ЦСКА, предстанет перед судом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, который избил баскетбалиста. Его дело направят в Пресненский районный суд для рассмотрения. Сейчас фигурант находится под стражей.

«Он обвиняется по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“)», - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2023 года злоумышленник был неподалеку от ресторана на улице Большая Никитская. У него завязался конфликт с 34-летним защитником баскетбольной команды ЦСКА, в результате которого он избил спортсмена.

Мужчина попытался скрыться с места преступления. Для этого он купил билеты за границу, но вылететь у него так и не удалось - его задержали в Международном аэропорту «Жуковский».

Ранее россиянин с топором разгромил офис губернатора в Таиланде.

ЦСКА Суд Избиения Москва
18 января 2024, 11:12
Актера из сериала «Триггер» задержали с наркотиками в Москве
РИА «Новости»
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Звезду сериалов «Триггер» и «Каменская» Анатолия Руденко задержали в центре Москвы, предположительно, у него нашли мефедрон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вчера, 17 января, сотрудники ДПС остановили для проверки документов такси на улице Антонова-Овсеенко. Сидевший внутри пассажир заметно нервничал и вел себя неестественно. Тогда полицейские решили, что его ноебходимо досмотреть. При себе у него нашли пакет, в котором, как выяснилось позже, были наркотики. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Актер заявил, что не знает, что это такое, а сверток обнаружил, когда гулял со своей собакой. Он подумал, что это отрава догхантеров, поэтому спрятал пакетик в куртку. Однако экспертиза показала, что это 0,57 грамма мефедрона.

Накануне в Москве с наркотиками задержали актера из сериала «Склифосовский».

Наркотики Такси Актеры Москва
18 января 2024, 10:40
Тюменец с презервативами и шприцем в кармане больше года преследовал женщин
РИА «Новости»
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В Тюмени схватили мужчину, который приставал к 14-летней девочке и больше года преследовал других женщин. Предполагаемого маньяка передали полиции, сообщил сайт 72.ru.

Местные жители схватили 46-летнего мужчину на улице Федюнинского и вызвали полицию. На него в городских пабликах пожаловались несколько женщин. Одна из них рассказала, что сталкер ездил с ней в лифте и караулил в подъезде, пока не заступился сосед. Другая заявила, что тюменец пристал к ее 14-летней дочери - зашел за ней в подъезд и, узнав, что девочка малолетняя, пригласил домой.

В интернете на мужчину пожаловались не меньше четырех женщин. Одну из них он встретил больше года назад, попросил подвезти. Когда она вместо этого вызвала ему такси и спряталась в машине, выпросил у таксиста ее номер телефона и донимал в течение месяца.

«Муж с братом позже догнали его на улице. Он ничего не отрицал, сказал: „Я знакомлюсь, что в этом такого?“. Вызвали полицию. У него в карманах нашли презервативы, смазку и шприцы», - рассказала женщина.

После «народного» задержания обидчика увезли в отдел. Пресс-служба УМВД по Тюменской области подтвердила, что правоохранители устроили проверку.

В Нижнем Новгороде бывшая сотрудница полиции несколько лет отбивалась от назойливого коллеги. Оперуполномоченный получил отказ, но не перестал преследовать женщину. Она рассказала «360», что поклонник угрожал убийством, писал ее 10-летней дочери, протыкал колеса, караулил у квартиры и мазал дверь фекалиями.

Тюмень Полиция

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