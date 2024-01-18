Появились кадры, как переодевшийся в женщину москвич украл 18 млн рублей из сейфа фирмы

По данным следствия, деньги в сейф работник компании положил лично по поручению руководителя. Однако после выходных он не явился на работу и перестал выходить на связь. Начальник заметил, что ключ от сейфа пропал наряду с находившимися в нем деньгами.

«В ходе просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что содержимое сейфа похитила женщина, проникшая в офис в нерабочее время», - отметила Ирина Волк.

Силовики установили, что похитителем был тот самый менеджер, который нарядился в женскую одежду. Полицейские уже задержали парня. Против него возбудили уголовное дело. На данный момент его отправили под домашний арест, а владельцу фирмы вернули деньги.

Ранее грабитель вытащил из рук спящего мужчины телефон на вокзале в Москве.