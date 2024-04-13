Появились кадры допроса подозреваемого в нападении с кислотой на жительниц Щелкова

Подозреваемому сообщили, что его задержали в соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса. Мужчина протестовать не стал и согласился с решением.

В пресс-службе СК заявили, что обвинение задержанному предъявят в ближайшее время. В воскресенье, 14 апреля, следователи обратятся в суд для ареста подозреваемого.

Нападение на молодую девушку и женщину в Монине произошло вечером 10 апреля. К обеим пострадавшим со спины подкрался неизвестный и облил их едкой ярко-красной жидкостью. Пострадавшую женщину с химическими ожогами лица и тела госпитализировали.

Девочка-подросток пострадала несильно - ее защитила одежда, а злоумышленника спугнули очевидцы. По словам матери пострадавшей, местные жители опознали нападавшего.

После нападений на жительниц Монина следователи завели уголовное дело о хулиганстве , подозреваемым по которому проходит задержанный мужчина. О нем известно, что это житель поселка 1992 года рождения.

Задержанного по подозрению в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелкова допросили подмосковные следователи.

Пресс-служба областного главка СК опубликовала видео беседы.