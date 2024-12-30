Поваров «Кухни на районе» допросят следователи после массового отравления лобио

«В настоящий момент работники СК устанавливают всех поваров, которые так или иначе отвечали за приготовление салата лобио. Их планируется допросить как свидетелей по делу», - рассказал собеседник агентства.

Массовое отравление среди клиентов «Кухни на районе» произошло летом 2024 года. Большинство пострадавших ели именно лобио. За медицинской помощью обратились больше 100 человек, один из них, 21-летний житель Костромы, скончался в больнице.

Работу приложения доставки еды приостановили. Главу отдела качества «Локалкитчен» («Кухня на районе») Елену Машкову отправили под домашний арест.