Потерял сознание и умер. Следком заинтересовала гибель пятиклассника на уроке физкультуры в Красноярске
В Красноярске устроили проверку после смерти пятиклассника на уроке физкультуры. Во время занятия 11-летний мальчик потерял сознание и больше не приходил в себя, сообщило на своем сайте Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Ученик пятого класса, находясь на уроке физкультуры в одной из школ города Красноярска, потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка», - сообщили следователи.
Процессуальную проверку устроил Следственный отдел Советского района города. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели ребенка, и другие проверки.
Мальчик учился в школе № 85, урок физкультуры проходил утром 6 октября, уточнил Telegram-канал «ТВК». По предварительной версии, у ребенка остановилось сердце. Причину смерти покажет экспертиза.
В Приморском крае после гибели мальчика на уроке физкультуры возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Школьник потерял сознание после того, как пробежал один разминочный круг. Еще один трагический случай произошел в Подольске. Ученику стало плохо во время игры в баскетбол. Он имел проблемы с сердцем, но не получил освобождения от уроков физкультуры.