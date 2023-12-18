18 декабря 2023, 12:49

Посылку из Таиланда с двумя килограммами гашишного масла нашли в Шереметьеве

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Оперативники обнаружили в аэропорту Шереметьево отправленную из Таиланда посылку с двумя килограммами гашишного масла. Злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в аэропорту сотрудники УТ МВД России по ЦФО и Управления «Т» СЭБ ФСБ России перехватили в грузовом терминале «Шереметьево-Карго» прибывшее из Таиланда почтовое отправление со средствами, содержащими наркотики.

При осмотре коробки стражи правопорядка нашли две банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа, в которых было гашишные масло общей массой почти два килограмма. Позже это подтвердила экспертиза.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в контрабанде наркотических средств, который должен был получить криминальный товар», - рассказали в пресс-службе.

Предварительно, подозреваемым оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья. Следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. На время расследования фигуранта заключили под стражу.

Ранее полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово.

Наркотики Аэропорт Шереметьево Москва 2023
18 декабря 2023, 12:43
Руководителей «Витязя» задержали вместе с главой самарского ГУ МЧС
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Двоих руководителей группы компаний системы безопасности «Витязь» задержали вместе с начальником главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майором Олегом Бойко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Бойко оказывал покровительство ГК «Витязь», которая занималась пожарной безопасностью. Предполагается, что за продвижение интересов фирмы начальник регионального главка МЧС получил кредитную карту для снятия наличных через банкоматы. Общая сумма превысила 25 миллионов рублей, указал Хинштейн.

«Вместе с Бойко задержаны руководители „Витязя“ Ян Гущин и Елена Тютюнник. При обысках изъята черная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу», - отметил депутат.

По словам парламентария, уголовные дела против задержанных возбудили по статьям о получении и даче взяток в особо крупных размерах. Хинштейн не исключил, что уже сегодня всех фигурантов этапируют в Москву.

Олега Бойко задержали в Самаре оперативники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД. Правоохранители также провели обыски по шести адресам.

МЧС РФ Следственный комитет России
18 декабря 2023, 12:10
Главу самарского главка МЧС заподозрили в коррупции
РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ в Самаре совместно с коллегами из Следственного комитета и МВД задержали руководителя МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, генерал-майора заподозрили в вымогательстве денежных средств у подчиненных, которые они якобы незаконно получили во время проверок по пожарной безопасности. Речь может идти о десятках миллионов рублей.

Правоохранители начали проведение обысков по шести адресам. Бойко в ближайшее время доставят в Москву. Официальная информация о задержании от ведомств пока что не поступала.

На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике задержали главу государственного холдинга «Железные дороги Донбасса». Его заподозрили в передаче имущества третьим лицам и злоупотреблении полномочиями. СМИ сообщали, что гендиректор компании вопреки интересам госслужбы направил имущество концерна в безвозмездное пользование третьих лиц.

Коррупция МЧС РФ ФСБ
18 декабря 2023, 04:48
Пятерых военных в Волгограде осудили за взятки, чтобы не ехать в зону СВО
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Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пятерым военным, которые дали взятки, чтобы не ехать повторно в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсант».

Военнослужащих обвинили в даче взятки исполняющему обязанности командира батальона. Двоих подсудимых оштрафовали, еще двоим дали условные сроки помимо штрафов, реальный срок получил только один фигурант, сообщила газета.

Осужденный на реальный срок на момент суда уже не был военнослужащим, он получил два года колонии общего режима и штраф в размере 750 тысяч рублей. Остальным присудили денежные санкции от 150 тысяч до 750 тысяч рублей. В отношении взяткополучателя гарнизонный военный суд дела не заводил.

В Архангельске по подозрению во взяточничестве в начале декабря задержали чиновника - начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Алексея Калашникова. Его заподозрили в получении крупных взяток при заключении контрактов по содержанию ледовых переправ.

Штрафы Суд Коррупция Военные
18 декабря 2023, 02:48
Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в 1999 году арестовали в Петербурге
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который в 90-х годах жестоко убил первоклассницу. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судов.

По данным следствия, в апреле 1999 года подозреваемый проник в квартиру на Придорожной аллее. Там он изнасиловал и задушил семилетнюю девочку, затем похитил игровую приставку и скрылся.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил», - сообщали в пресс-службе.

Мужчину заключили под стражу до 15 января 2024 года.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней на юго-западе Москвы. Против него возбудили уголовное дело. Мужчина был другом семьи потерпевшей.

До этого по похожему делу в столице задержали еще одного подозреваемого. По версии следствия, он домогался до 13-летней девочки.

Санкт-Петербург Убийства Изнасилования

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