10 февраля 2025, 20:10

Пострадавшую после операции пациентку клиники «Я здорова» ввели в медикаментозную кому

РИА «Новости»
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Врачи инфекционной больницы Москвы ввели в медикаментозную кому пациентку после перенесенной операции в частной клинике «Я здорова». Об этом 360.ru сообщил муж пострадавшей женщины.

Он уточнил, что супругу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что состояние жены ухудшилось после введения анестезии.

«У нее случился токсический шок, ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, возникает при сепсисе - прим. ред.), отказали печень и почки», - заявил супруг пострадавшей пациентки.

Об экстренной госпитализации в инфекционную больницу нескольких женщин после операций в московской частной клинике «Я здорова» ранее сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что работу клиники приостановили на время эпидемиологического расследования.

В московском управлении Следственного комитета сообщили, что завели уголовное дело после госпитализации женщин, которым провели оперативное вмешательство в частном медицинском центре.

Уголовное дело Больницы Врачи Женщины Москва
10 февраля 2025, 18:19
Инвестора бренда спорткаров Spyker Пессиса объявили в розыск
Global Look Press
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Правоохранители объявили в международный розыск бизнесмена Михаила Пессиса по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило РБК.

Предпринимателя объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Следствие также ходатайствовало о заочном аресте бизнесмена, принимавшего участие в проекте по созданию спорткаров марки Spyker.

Сейчас Пессис находится в федеральном и международном розыске. Установлено, что он выехал за пределы России.

Ранее стало известно, что силовики объявили в розыск владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка. Ему предъявили заочное обвинение в финансировании терроризма. Суд заочно арестовал Черняка на два месяца.

Уголовное дело Мошенничество Аресты
10 февраля 2025, 18:15
Житель Челябинской области получил 5,5 года за призывы к терроризму
РИА «Новости»
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Суд признал жителя Челябинской области виновным в призывах к терроризму и приговорил его к 5,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, 36-летний мужчина, придерживаясь радикальных взглядов, размещал в соцсетях материалы с оправданиями терактов и призывами к ним. Ему также нельзя будет выходить в интернет два года после освобождения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее ФСБ задержала трех других жителей Челябинской области , двое из которых были сторонниками украинских националистов, а третий - приверженцем идей исламизма. Все они публиковали в интернете посты с призывами совершать теракты в России и убивать представителей органов государственной власти. Против них возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Суд Челябинская область Терроризм ФСБ Приговоры
10 февраля 2025, 17:22
Стая собак оставила без лица школьницу в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Стая собак напала на десятилетннюю девочку в городе Николаевске-на-Амуре. Мать пострадавшей школьницы в комментарии 360.ru рассказала, что врачи оперировали дочь несколько часов, собирая ее буквально по частям.

Она пояснила, что дочка опаздывала на занятия в школу, поэтому пошла не по обычному маршруту, а свернула на улицу, где обитала стая бродячих животных.

По словам женщины, о случившемся с девочкой она узнала от своей родственницы, которая прибежала к ней в истерике.

«Мой муж поехал туда, а ее уже на снегоходе отправили в хирургию. Я галопом, полураздетая, побежала в больницу. Но меня к ней не пустили. Там операция шла. Только отдали вещи, разорванные собаками», - рассказала мать пострадавшей школьницы.

Собеседница 360.ru добавила, что смогла связаться с врачами только через пять часов после того, как дочь забрали в больницу.

«Хирурги сказали, что сделали все, что могли. Но теперь нужна пластическая операция головы и лица. Шею и тело собаки тоже покусали», - подчеркнула женщина.

Она пояснила, что уже обратилась с заявлением в прокуратуру, но там ей сказали, что на рассмотрение требуется 10 дней.

В пресс-службе хабаровского управления Следственного комитета сообщили, что после нападения стаи собак на школьницу в е Николаевске-на-Амуре криминалисты завели уголовное дело о халатности.

В рамках расследования сотрудники ведомства установят и оценят работу муниципальных чиновников, ответственных за отлов бездомных животных.

В региональной прокуратуре добавили, что подготовят взыскание с муниципалитета компенсации морального вреда пострадавшей девочки.

Уголовное дело Школы Больницы Врачи Собаки Россия Животные Пластические операции
10 февраля 2025, 16:31
Подозреваемым по делу об убийстве генерала Кириллова попросили продлить арест
РИА «Новости»
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Следствие потребовало продлить арест трех фигурантов дела о теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову*, Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву* меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявили в суде.

Генерал-лейтенант погиб возле подъезда жилого дома на Рязанском шоссе в Москве в результате взрыва самодельной бомбы 17 декабря. Устройство спрятали в припаркованном самокате.

На следующий день силовики задержали одного из подозреваемых в теракте - Ахмаджона Алижона Угли Курбонова* из Узбекистана. Он заявил, что пошел на преступление по заказу украинских кураторов, пообещавших ему гражданство страны Евросоюза и 100 тысяч долларов.

Двух других фигурантов дела - Рамазан Падиев* из Ингушетии и Батухан Точиев* из России. Их обвинили в незаконном изготовлении и обороте взрывчатки. Мужчин внесли в список террористов и экстремистов 20 января.

*Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Уголовное дело Убийства Суд Терроризм Преступления СК РФ Аресты Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

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