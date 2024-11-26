26 ноября 2024, 10:34

Пострадавший при теракте в «Крокусе» потребовал 1 млн от организаторов концерта «Пикника»

РИА «Новости»
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Пострадавший при нападении террористов в «Крокусе» подал иск в Хорошевский суд к организатору концерта группы «Пикник». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По мнению истца, ответчик «не обеспечил должный уровень охраны мероприятия». Пострадавший потребовал взыскать с него один миллион рублей за моральный вред, уточнило издание.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста четырем фигурантам дела о теракте. Речь идет об Алишере Касимове*, Исроиле, Диловаре и Аминчоне Исломовых*.

Последние трое - родственники. По неуточненным данным, первый владел машиной Renault Symbol, на которой террористы уехали с места преступления.

Теракт в «. Нападавшие ворвались в „Крокус“ перед выступлением „Пикника“ и открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Суд Преступления Концерты Аресты Теракт в «Крокусе»
26 ноября 2024, 10:02
Виновные во взрыве дома в Новосибирске лжегазовщики получили по 10 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор лжегазовщикам по делу о взрыве в доме в феврале 2023 года, жертвами которого стали 15 человек. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Суд назначил 10 лет и 3 месяца Евгению Кавуну, А Ирине Урбах ровно 10 лет лишения свободы», - рассказал корреспондент издания.

Фигуранты будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как отметил «Коммерсант» , судья поддержали версию следователей, согласно которой Кавун и Урбах притворялись сотрудниками газосервисной компании и заменяли оборудования в квартирах дома, не имея необходимых для этого навыков.

Из-за их махинаций разгерметизировался шланг в одной из квартир, после чего начал «травиться» пропан, что спровоцировало взрыв. В результате ЧП погибли 15 человек , среди них двухлетний ребенок. Еще 11 жильцов пострадали.

Суд Взрывы Тюрьмы Приговоры Квартиры
25 ноября 2024, 11:40
Более десятка матерей из Брянской области продали отцовство мигрантам за круглую сумму
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Как минимум 11 женщин подозревают в продаже отцовства иностранцам в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Если мигранты юридически становились отцами для российских детей, то получали право на гражданство РФ. По данным журналистов, практически все подозреваемые жили в Новозыбковском районе. Некоторые из них были знакомы между собой.

Полицейские узнали о схеме с помощью рейда «по отработке лиц цыганской народности». Правоохранители обратили внимание на документы одной из женщин, а потом проверили бумаги остальных ее родственников и близких.

По версии следователей, матери продали отцовство сразу на нескольких своих наследников. Особенно отличилась 27-летняя Маргарита, отцами ее пятерых детей стали четыре китайца и один таджик. На допросе женщины признались, что оформление отцовства для мигранта стоило примерно 30000 рублей.

Теперь против подозреваемых могут возбудить уголовное дело по «организация незаконной миграции».

Ранее крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Санкт-Петербурге. По данным правоохранителей, злоумышленники открыли незаконный бизнес около миграционного центра. Они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации иностранцев по месту пребывания.

Уголовное дело Мигранты Женщины Брянская область
25 ноября 2024, 01:16
Несовершеннолетняя закладчица в Москве откупилась от полицейских сексом
РИА «Новости»
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В Москве патрульный под угрозой наказания по «наркотической» статье вынудил несовершеннолетнюю девушку заняться с ним сексом. В результате его самого, напарника и двух руководителей ОМВД Коптево отправили в отставку, сообщил Telegram-канал Baza.

Вечером 23 ноября два сотрудника патрульно-постовой службы задержали возле Тимирязевского парка 17-летнюю девушку. Они предположили, что она делала закладку. Один из полицейских выдвинул ей условие - в обмен на интим он не отвезет ее в отдел, чтобы привлечь к ответственности по статье 228 УК России. Его напарник ничего не предпринял.

Девушка уединилась с патрульным на несколько минут, а потом ушла и сама обратилась в полицию. Служба внутренней безопасности провела служебную проверку. В результате оба сотрудника ППС, начальник ОМВД Коптево и его заместитель - командир роты лишились работы. Оперативники передали собранные материалы в Следком.

Другой «оборотень в погонах» получил пять лет колонии за вымогательство денег у московского бизнесмена. Он предлагал откупиться от возбуждения уголовного дела.

Наркотики МВД РФ Преступления Изнасилования Полиция Москва
24 ноября 2024, 15:24
Пойманный за кражей кофе из магазина москвич получил условный срок
РИА «Новости»
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Условный срок в год и четыре месяца получил житель Москвы за попытку вынести из магазина 12 пачек кофе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило РИА «Новости».

В материалах дела говорится, что мужчина в качестве цели для кражи выбрал зерновой кофе европейских компаний. Всего гурман спрятал в сумке товаров на 12,5 тысячи рублей. Забрав добычу, мужчина выбежал из магазина, но его быстро догнал охранник торгового зала.

В ходе разбирательства подсудимый свою вину признал. Суд счел неудачливого вора виновным в покушении на грабеж и назначил условное наказание в год и четыре месяца.

В середине ноября полиция Санкт-Петербурга задержала восьмиклассника, пытавшегося ограбить алкогольный магазин в Кировском район е. Вооруженному ножом юноше, который требовал отдать ему выручку, дала отпор продавщица. Несостоявшегося грабителя задержали на следующий день.

Уголовное дело Суд Магазины Москва

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