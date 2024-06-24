24 июня 2024, 00:44

Пострадавших в результате стрельбы в Махачкале прооперировали

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Всех пострадавших в результате перестрелки в Махачкале прооперировали. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Юсуп Умавов.

«Встретился с главным врачом медицинского учреждения Газиявдибиром Мусаевым. Он отметил, что их прооперировали и они находятся под постоянным присмотром врачей», - написал он.

В воскресенье, 23 июня, неизвестные совершили нападение на синагоги, православную церковь в и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Власти республики объявили режим контртеррористической операции.

После теракта в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили 16 человек, из них 13 полицейских. В Муфтияте республики заявляли, что жертвами боевиков семь правоохранителей, один священник и один гражданский.

Стрельба Врачи Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 00:41
Появилось видео с ликвидированными боевиками в Дербенте
Телеканал «360»
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Появились кадры с двумя убитыми боевиками в Дербенте. Видео опубликовало управление МВД по Дагестану в своем Telegram-канале.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении активной части КТО в Дербенте. При этом режим контртеррористической операции пока сохраняется по всему Дагестану.

«В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. в ходе КТО ликвидировано двое бандитов», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Дербенте в ходе перестрелки с террористами получил тяжелое ранение начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, приехавший на подмогу к коллегам. Позже в МВД сообщили, что врачи не смогли помочь полицейскому - он погиб.

Вооруженные боевики напали на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. В Дербенте они убили православного священника Николая Котельникова. Священнослужителю перерезали горло.

Священники Дагестан Врачи Видео Полиция Боевики
23 июня 2024, 23:20
«Цель очевидна». Москалькова объяснила, почему террористы напали на Дагестан
РИА «Новости»
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Террористы, устроившие атаку на Дагестан в день Святой Троицы, хотели посеять рознь между народами России. Об этом написала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Цель террористов очевидна - запугать и разобщить народы России, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь. Надеюсь, что террористы принесут заслуженное наказание», - заявила омбудсмен.

Москалькова осудила террористические акты в Дагестане, выразила соболезнования родным и близким погибших и пожалела скорейшего выздоровления пострадавшим.

В воскресенье вечером вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористы убили несколько полицейских, священника и охранника храма.

МВД республики сообщило о ликвидации четырех боевиков. По данным правоохранительных органов, в нападении принимали участие сыновья г лавы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Чиновника задержали, сейчас его допрашивает полиция.

Дагестан Россия Татьяна Москалькова Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:17
Названо число раненых полицейских в Махачкале
РИА «Новости»
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В результате перестрелок в Махачкале ранения получили 16 человек, из них — 12 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«16 человек доставили в РКБ Махачкалы. Ранены 13 полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется», - отметили в сообщении.

В результате перестрелок в Махачкале ранения получили 16 человек, из них - 12 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:04
Силовики перекрыли выезды из Махачкалы
РИА «Новости»
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Силовики перекрыли выезды из Махачкалы. Такие меры приняли для того, чтобы сообщники боевиков не смогли выехать за пределы города, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город», - отметили в сообщении.

Вооруженные нападения неизвестные совершили в Дербенте и Махачкале. Боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник и сотрудники полиции.

В Дагестан ввели режим контртеррористической операции. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в регионе объявили план «Перехват».

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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