Пострадавших в результате стрельбы в Махачкале прооперировали

«Встретился с главным врачом медицинского учреждения Газиявдибиром Мусаевым. Он отметил, что их прооперировали и они находятся под постоянным присмотром врачей», - написал он.

В воскресенье, 23 июня, неизвестные совершили нападение на синагоги, православную церковь в и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Власти республики объявили режим контртеррористической операции.

После теракта в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили 16 человек, из них 13 полицейских. В Муфтияте республики заявляли, что жертвами боевиков семь правоохранителей, один священник и один гражданский.