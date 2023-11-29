Постоянный клиент овощебазы в Дмитрове похитил картофель на 400 тысяч рублей

Сотрудница фирмы из деревни Насадкино пожаловалась в полицию на мошенничество. Мужчина не в первый раз закупал овощи на этой базе. Обычно он расплачивался при получении товара, но на этот раз попросил подождать - обещал отдать деньги позднее. Злоумышленник вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал, но с поставщиками так и не расплатился. Ущерб оценили в сумму более 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали 32-летнего предпринимателя и допросили. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России «Мошенничество». Подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

В Москве охранник украл со стройки медный кабель за четыре миллиона рублей. Он потратил вырученные деньги в Ростове и Сочи, а потом скрылся в Воронеже.