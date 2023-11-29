29 ноября 2023, 14:26

Постоянный клиент овощебазы в Дмитрове похитил картофель на 400 тысяч рублей

Freepik
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В Дмитровском городском округе раскрыли хищение 37 тонн картофеля стоимостью более 400 тысяч рублей. Полицейские задержали постоянного клиента овощебазы, который отказался платить по счету, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудница фирмы из деревни Насадкино пожаловалась в полицию на мошенничество. Мужчина не в первый раз закупал овощи на этой базе. Обычно он расплачивался при получении товара, но на этот раз попросил подождать - обещал отдать деньги позднее. Злоумышленник вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал, но с поставщиками так и не расплатился. Ущерб оценили в сумму более 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали 32-летнего предпринимателя и допросили. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России «Мошенничество». Подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

В Москве охранник украл со стройки медный кабель за четыре миллиона рублей. Он потратил вырученные деньги в Ростове и Сочи, а потом скрылся в Воронеже.

Хищения Уголовное дело Дмитров
29 ноября 2023, 14:59
Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали
Пресс-служба Следственного комитета
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В Москве арестовали мужчину по обвинению в подготовке теракта. Черемушкинский райсуд решил отправить его под стражу на два месяца, объявили московские суды общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в отношении обвиняемого Венгрыжановского Олега Валентиновича в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года», - сообщила пресс-служба.

Судебное заседание прошло 28 ноября, решение вынес Черемушкинский райсуд. Мужчину обвинили в приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что задержанный - частный мастер, бывший машинист РЖД. Журналисты заявили, что именно о его задержании объявил Следком Москвы. Мужчину 1983 года рождения схватили в ЮЗАО после того, как он забрал из тайника припрятанный для сборки бомбы детонатор. По версии следствия, неизвестный предложил ему за вознаграждение подорвать одну из цистерн железнодорожной станции.

РЖД Суд Терроризм Аресты
29 ноября 2023, 12:38
Убитая в Турции россиянка судилась за акции «Норильского никеля» и воспитание ребенка
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С убитой в Бодруме россиянкой судилась родственница ее бывшего гражданского мужа и отца старших детей. Она требовала отдать часть акций горно-металлургической компании «Норильский никель». «360» обнаружил информацию об иске на сайте судебных и нормативных актов России.

В 2013 году уроженка Львова Татьяна У. - жена Отара У., который в прошлом состоял в отношениях с Ириной Д., подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Последняя стала одним из трех ответчиков. В марте 2011 года мужчина умер, и родственники делили между собой унаследованные акции «Норильского никеля». Истица требовала выделить долю ей и двум ее детям, в общей сложности на наследство претендовали семь человек. Суд встал на сторону вдовы.

Ирина в 2021-2022 годах судилась за воспитание ребенка. Иск подал Кушлевич А. Карточку дела опубликовали на сайте судов общей юрисдикции Москвы , а рассмотрел дело Кунцевский районный суд.

Женщина переехала в Турцию не так давно. В 2019 году она жила в Вильнюсе, но приезжала в Россию на лечение. В апреле того года вышло промо-видео самарского «Центра здоровья Устиновой», в котором Ирина рассказывала об очередном курсе процедур.

Завернутые в простыню тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери нашли недалеко от населенного пункта Ичмелер в Турции. В убийстве заподозрили бывшего мужа Ирины, гражданина Литвы, экс-телохранителя и фигуранта уголовного дела о краже драгоценностей. По одной из версий, он забрал сына и скрылся.

Турция Убийства Суд
29 ноября 2023, 07:18
Жителя Кемерова задержали за решение вступить в украинскую армию
РИА «Новости»
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В Кемерове схватили фигуранта уголовного дела о госизмене. Мужчина собирался уехать на Украину и воевать против России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии следствия, 36-летний житель Кемерова списался в мессенджере с неустановленным координатором на Украине и подтвердил, что хотел бы поехать туда и участвовать в боевых действиях. Он заполнил анкету и подготовился к отъезду - купил лекарства, камуфляж, средства связи, билеты на поезд и самолет.

Мужчину задержали при прохождении регистрации на авиарейс. Суд постановил арестовать его по обвинению в госизмене, организации деятельности террористической организации и участии в ней.

В Вологодской области вынесли приговор 24-летнему парню за подготовку терактов в зданиях правоохранительных органов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Уголовное дело ФСБ
28 ноября 2023, 22:16
«Нет тела — нет дела». Жена экс-бойфренда Волочковой заявила, что не верит в смерть мужа
Freepik
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Супруга Сегрея Кузнецова, бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой, Анастасия Кондрачук заявила, что не поверит в смерть мужа, пока не увидит его тела. Об этом она рассказала семейному адвокату Александру Бенхину, подробности стали известны «360».

Кондрачук приехала в СИЗО «Матросская тишина», там ей сообщили, что тело ее супруга находится в царицинском морге. Женщина выразила недоумение, почему его отправили в царицинский морг из Центрального округа.

«Ни справки, ни телеграммы - ничего не было», - добавила Кондрачук.

Женщина подчеркнула, что не верит, что ее супруг мертв. Она заявила, что нет никаких оснований верить кому-то на слово.

«До сегодняшнего момента вот сейчас я не верю в то, что Сережа это сделал. Пока я, как говорится… нету тела, нету дела. <…> Нет прямых оснований и верить на слово, я тоже никому не могу. Я не верю», - заявила Кондрачук.

Информация о смерти владельца банного комплекса Сергея Кузнецова , обвиняемого в жестоком избиении жены, появилась в Telegram-канале «112». Тело мужчины нашел его сокамерник.

СИЗО Анастасия Волочкова

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