Поставщиков оружия из США в Россию задержали в Киргизии

Обвинение в даче взятки в особо крупном размере и посредничестве предъявили подмосковные следователи задержанному генеральному директору букмекерской компании, руководителю одного из подразделений московского главка МВД и юристу. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.

Личных данных обвиняемых в ведомстве не раскрыли. Источник РИА «Новости» уточнил, что речь идет об экс генеральном директоре букмекера «Фонбет» Сергее Анохине.

По данным следствия, представитель частной компании через посредников передал взятку в 60 миллионов рублей. Таким образом он пытался остановить передачу документов расследования ФСБ о хищении бюджетных денег на его прошлом месте работы.

Обвиняемый не знал, что один из посредников и работающий в правоохранительных органах получатель взятки принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег силовики задержали директора букмекерской конторы и всю цепочку посредников.

О задержании бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина стало известно в минувшую среду, 29 января. СМИ сообщили, что он стал подозреваемым по уголовному делу о даче взятки.

В компании подчеркнули, что задержание Анохина с ними не связано, так как он покинул свой пост в начале января. До прихода в «Фонбет» Анохин несколько лет работал вице-президентом Российского футбольного союза.