Поставщиков оружия из США в Россию задержали в Киргизии
Оперативники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали представителей преступной группировки, которая поставляла в Россию из США огнестрельное оружие через территорию республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«ГКНБ выявила и пресекла преступную деятельность транснациональной группировки, наладившей канал незаконного оборота и контрабанды боеприпасов, огнестрельного оружия и военного обмундирования по маршруту США - Кыргызстан - Россия», - заявили силовики.
В ведомстве добавили, что в период с 2022 года по настоящее время торговцы оружием переправили в Россию через Киргизию свыше 300 единиц огнестрельного оружия. Основными клиентами являлись представители криминалитета.
Днем ранее стало известно, что тайники с оружием вскрыли в Дагестане. Силовики обнаружили в них гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию.