Пособницу спецслужб Украины схватили в Самаре

В Москве задержали мужчину, попытавшегося взломать банкомат и украсть оттуда более 11 миллионов рублей. С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры, злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным столичной прокуратуры, подозреваемый будучи пьяным решил потягаться силами с банкоматом. Он зашел в отделение одного из банков, изобразил, что моет пол для отвлечения внимания и продумал план действий.

Когда мужчина остался один, он попытался взломать металлическим предметом банкомат, где находилось более 11 миллионов рублей. Злоумышленник открыл нижнюю дверцу и увидел сейф, но тут сработала сигнализация. Тогда мужчина попытался скрыться, но его засекли камеры видеонаблюдения.

Злоумышленнику выдвинули обвинение по части третьей статьи 30 и пункту «б» части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину он признал.

Ранее москвич потерял у банкомата миллион рублей на ипотеку. Он не заметил, что устройство вернуло половину вложенной суммы.