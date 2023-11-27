Пособницу спецслужб Украины схватили в Самаре
В Самаре задержали женщину по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам. По версии следствия, она склоняла военных перейти на сторону противника, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. <…> В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России „Государственная измена“», - сообщила пресс-служба.
Российские силовики выяснили, что женщина склоняла участников спецоперации перейти на сторону Украину и использовала в качестве аргументов сайты с фейками об армии.
По подозрению в похожем преступлении задержали жителей Бурятии и Новгородской области. В последнем случае мужчина уговаривал мобилизованных сообщать украинским спецслужбам о дислокации российских соединений и воинских частей , похищать технику и сдаваться в плен.