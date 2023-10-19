Последователей «треш-блогеров» из Петербурга задержала полиция

Читайте нас в:

Сотрудники уголовного розыска в рамках расследования дела о подростках, избивающих случайных прохожих в Санкт-Петербурге, выявили и задержали группу молодых людей, которые подражали «треш-блогерам».

«В ходе детального анализа резонансного видеоконтента, размещенного в Telegram-канале, полицейские обнаружили несколько фактов нападений на случайных прохожих, которые были совершены другой группой лиц», - говорится в сообщении МВД.

Ранее полиция задержала пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет, которых подозревают в совершении нападений на случайных прохожих. Подростки записывали свои деяния на камеру и передавали видеоконтент на Telegram-канал, администратора которого разыскивает полиция.

Полиция Санкт-Петербурга уже установила первых двух пострадавших от действий подростков. Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и 14-летний житель Московского района Санкт-Петербурга.