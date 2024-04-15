Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест

В Москве 17-летний подросток вступился за мать и младшего брата и убил напавшего на них рецидивиста. Бывший зек грозил «всех убить», рассказал «360» родственник обвиняемого Мухамад.

Когда на место вызвали скорую помощь и появилась мать, мужчина переключился на нее.

«Он уже с ножом шел к ней со словами: „Буду всех убивать“. Ударил ее, повалил. <…> Ребенок увидел это, взял нож, подошел и каким-то образом убил этого человека. Он был в шоковом состоянии, даже потом не осознавал, что происходит, все у него дрожало. Приехала „скорая“, пострадавшего ребенка забрали в реанимацию», - сообщил Мухамад.

Адвокат подростка Андрей Алешкин в беседе с «360» отметил, что в данном случае «надо разбираться в мотивах совершения преступления».

«Мотивы спонтанные и, с моей точки зрения, были спровоцированы самим потерпевшим. Думаю, здесь есть вопросы к квалификации. Стоит подумать, что это была допустимая самооборона. Если мы такого понимания у следствия не найдем, то, я полагаю, единственным верным решением по данному делу будет защита в суде присяжных», - высказался защитник.

Между тем следствие ходатайствует о взятии парня под стражу.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что преступление произошло на улице Кусковской. Сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры контролируют установление обстоятельств убийства.

«Я очевидцем не был, но по рассказам младших братьев и мамы [подростка] у меня сложилась полная картина. Человек, который напал на них, 8 апреля освободился из тюрьмы. Я слышал, он был рецидивистом, несколько раз совершал преступления по статье 158 УК РФ („Кража“ - прим. ред.). Они с мамой детей были знакомы до отсидки. Потом его посадили, прошли годы. Мама работала посудомойкой в кафе, и каждый день после работы ее встречали сыновья», - вспомнил Мухамад.

Ребенок был весь в крови По его словам, в тот злополучный день 17-летний парень и его младший брат тоже пришли и сидели во дворе на детской площадке. В этот момент «откуда-то взялся» тот зек и стал провоцировать конфликт.