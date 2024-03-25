Последнего фигуранта дела о терроризме в Crocus City Hall принесли в суд на носилках
Четвертого фигуранта дела о терроризме Мухаммадсобира Файзова доставили в зал суда на носилках и в сопровождении врачей. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.
Мухаммадсобиру Файзову предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).
Ранее в суде побывали подельники Файзова Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев. Оба признали вину.