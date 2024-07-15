После взрыва катера в Подмосковье завели дело

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В ведомстве отметили, что на речную прогулку вдоль берега Кудиновского карьера пострадавших пригласил 69-летний мужчина.

«Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - уточнили в СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Центральный аппарат СК проконтролирует исполнение этого поручения.

По данным Telegram-канала Shot, на катере взорвался мотор. Причиной этому стала разгерметизация маслопровода в моторном отсеке. Мать с тремя детьми доставили в больницу с серьезными ожогами.

В прокуратуре Московской области отмечали, что права управления маломерным судном у 69-летнего местного жителя не было. Надзорное ведомство начало собственную проверку.