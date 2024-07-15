После взрыва катера в Подмосковье завели дело
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на катере в Подмосковье, из-за которого травмы получили трое детей и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
В ведомстве отметили, что на речную прогулку вдоль берега Кудиновского карьера пострадавших пригласил 69-летний мужчина.
«Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - уточнили в СК.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Центральный аппарат СК проконтролирует исполнение этого поручения.
По данным Telegram-канала Shot, на катере взорвался мотор. Причиной этому стала разгерметизация маслопровода в моторном отсеке. Мать с тремя детьми доставили в больницу с серьезными ожогами.
В прокуратуре Московской области отмечали, что права управления маломерным судном у 69-летнего местного жителя не было. Надзорное ведомство начало собственную проверку.