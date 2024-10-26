После массовой драки в Пушкино возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае и на Кубани суды рассмотрят 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Фигурантами стали 129 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, 29 октября 2023 года обвиняемые устроили погром в аэропорту Уйташ. Поводом стала национальная ненависть к гражданам Израиля. В результате беспорядков аэропорту нанесли ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

В связи с беспорядками сотрудники полиции заблокировали работу воздушной гавани и отменили рейсы. Кроме того, пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Всего в суды Краснодарского и Ставропольского края поступили 28 удел в отношении 134 жителей Дагестана. Трех организаторов беспорядков объявили в федеральный розыск.

Ранее пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на девять лет колонии. Свою вину они не признали.