26 октября 2024, 20:40

После массовой драки в Пушкино возбудили уголовное дело

РИА «Новости»
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Правоохранители подтвердили, что в городском парке в Пушкино произошла драка, и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.

Потасовка случилась вечером 26 октября. Сначала, по информации Следкома, между неустановленными людьми произошел словесный конфликт, затем он перерос в драку.

Полиция и Росгвардия разняли дебоширов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

«В настоящее время устанавливается розыск лиц, принимавших участие в драке, и обстоятельства произошедшего», - сообщила пресс-служба.

Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую начал территориальный отдел полиции.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что правоохранители опросили очевидцев массовой драки.

Кадры с места конфликта показал 360.ru. В драке участвовали несколько человек, один из них, по предварительным данным, открыл огонь из травматического пистолета.

Драки Уголовное дело Стрельба Прокуратура РФ Преступления Пушкино Следственный комитет России Парки
26 октября 2024, 10:45
Для побега из липецкой колонии заключенные вырыли подкоп
РИА «Новости»
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Заключенные могли сбежать из исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области через подкоп, его нашли на территории учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

«Подкоп обнаружили на территории исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области. Незамедлительно провели подсчет заключенных, в ходе которого выявили факт отсутствия шести осужденных», - заявили в ведомстве.

По тревоге подняли личный состав сводного отряда УФСИН России по Липецкой области, силовики выставили временные разыскные посты, разослали ориентировочные данные на осужденных и оповестили все взаимодействующие органы.

«По горячим следам направили группы преследования и резервные группы. Проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег», - отметили в пресс-службе.

В колонии началась служебная проверка по факту ЧП. По ее итогам виновных привлекут к ответственности.

О побеге заключенных из колонии в Липецкой области стало известно 26 октября. Губернатор региона Игорь Артамонов призвал местное население не поддаваться панике.

Заключенные ФСИН Побеги Липецкая область
25 октября 2024, 21:49
В судах рассмотрят еще 27 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы
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В Ставропольском крае и на Кубани суды рассмотрят 27 уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Фигурантами стали 129 человек, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, 29 октября 2023 года обвиняемые устроили погром в аэропорту Уйташ. Поводом стала национальная ненависть к гражданам Израиля. В результате беспорядков аэропорту нанесли ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

В связи с беспорядками сотрудники полиции заблокировали работу воздушной гавани и отменили рейсы. Кроме того, пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

Всего в суды Краснодарского и Ставропольского края поступили 28 удел в отношении 134 жителей Дагестана. Трех организаторов беспорядков объявили в федеральный розыск.

Ранее пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на девять лет колонии. Свою вину они не признали.

Дагестан Суд Беспорядки Полиция
25 октября 2024, 18:02
«Страусиная позиция» не работает. Челябинские власти раскритиковали после убийства в Коркине
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Ответственность за произошедшее в Коркине лежит на властях Челябинской области. На это в Telegram-канале указал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, регионом не просто не стараются управлять, а даже не пытаются делать вид, что управляют.

«Типа, „как-нибудь само“. Сам по себе уберется мусор из дворов, сам по себе начнется отопительный сезон, сами по себе отрегулируется межнациональные отношения и миграционная политика. Максимум, что могут сделать чиновники в регионе - провести еще пару фестивалей и форумов, чтобы освоить деньги», - написал парламентарий.

Бурматов подчеркнул, что такая «страусиная позиция» больше не работает.

Вечером 23 ноября в Коркине обнаружили тело женщины-таксиста. В убийстве заподозрили 17-летнего выходца из местного цыганского табора. После этого в городе прошли погромы, в ходе которых подожгли несколько автомобилей и два дома.

Убийства Челябинская область Депутаты Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 15:13
Подозреваемого в убийстве таксистки в Коркине отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Жителя Коркина, которого заподозрили в убийстве женщины-таксиста, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Вечером 23 октября в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. Ее последний вызов был в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. На следующий день в городе начались погромы и поджоги. Некоторых самых буйных их участников тоже задержали.

Бывший муж убитой предположил , что конфликт произошел из-за попыток цыган приставать к женщине. Он рассказал, что проблема с ними существует уже много лет и что представители табора регулярно участвовали в разных стычках.

Полиция тем временем прекратила работу местного Telegram-канала , в котором при попустительстве администраторов призывали к беспорядкам.

Убийства Аресты Следственный комитет России Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области

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