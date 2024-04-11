После ликвидации боевиков под Нальчиком возбудили уголовное дело
Выстреливших в силовиков мужчин в окрестностях Нальчика ликвидировали. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном хранении оружия и взрывчатки, сообщили в пресс-службе СК по Кабардино-Балкарской Республике.
Подозреваемых в экстремизме и терроризме настигли около четырех часов утра в садоводческом товариществе в окрестностях Нальчика. Сотрудники регионального управления ФСБ заблокировали их и предложили сдаться, но двое мужчин открыли огонь.
Боевиков ликвидировали. С места происшествия изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, гранаты и боеприпасы.
Уголовное дело возбудили по трем статьям УК - о незаконном приобретении и хранении оружия, взрывчатых веществ и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Помимо Нальчика, режим контртеррористической операции ввели в Черекском районе республики. НАК показал работу силовиков.