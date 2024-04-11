После ликвидации боевиков под Нальчиком возбудили уголовное дело

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Подозреваемых в экстремизме и терроризме настигли около четырех часов утра в садоводческом товариществе в окрестностях Нальчика. Сотрудники регионального управления ФСБ заблокировали их и предложили сдаться, но двое мужчин открыли огонь.

Боевиков ликвидировали. С места происшествия изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, гранаты и боеприпасы.

Уголовное дело возбудили по трем статьям УК - о незаконном приобретении и хранении оружия, взрывчатых веществ и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Помимо Нальчика, режим контртеррористической операции ввели в Черекском районе республики. НАК показал работу силовиков.