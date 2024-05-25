25 мая 2024, 10:15

После гибели ребенка во Владивостоке задержали предпринимателя

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После гибели ребенка в развлекательном центре во Владивостоке задержали индивидуального предпринимателя. Его заподозрили в оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

«По подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре „Семицветик“ задержана индивидуальный предприниматель Оксана Суханова», - отметили в ведомстве.

Делом заинтересовались в центральном аппарате СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

По данным следствия, семилетний мальчик катался на качелях. За ребенком присматривала знакомая его старшей сестры. В какой-то момент вокруг шеи школьника обвилась веревка и он задохнулся.

Уголовное дело Дети СК РФ Школьники Владивосток
25 мая 2024, 08:21
«Коммерсант» узнал о другом генерале в деле экс-командующего 58-й армией Попова
РИА «Новости»
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В деле экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсант».

По информации собеседников издания, другой фигурант погиб в зоне СВО до начала следственных действий.

О том, что Попова отстранили от командования 58-й армией, стало известно в июле прошлого года, когда член думского по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала, напомнило РИА «Новости».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после заявил, что это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а депутатам не следовало устраивать политическое шоу.

Несколькими днями ранее 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи в 2023 году.

Мошенничество Армия
24 мая 2024, 23:59
Отправился на СВО. Стало известно, когда «зеленоградский Чикатило» вышел из тюрьмы
РИА «Новости»
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Этим летом на свободу должен выйти Юрий Гриценко — маньяк, которого прозвали «зеленоградским Чикатило». Но, как выяснило издание Regions.ru, осужденный уже год на свободе и служит в зоне специальной военной операции.

Этим летом на свободу должен выйти Юрий Гриценко - маньяк, которого прозвали «зеленоградским Чикатило». Но, как выяснило издание Regions.ru , осужденный уже год на свободе и служит в зоне специальной военной операции.

«Покинуть колонию маньяку удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего серийный убийца отправился на СВО, сообщил наш источник в силовых структурах», - уточнило издание.

Юрий Гриценко - бывший полицейский, которого уволили со службы за пьянство. Свое первое убийство он совершил в 1993 году - до смерти забил сковородой проститутку. После этого преступника посадили.

В 2000 году Гриценко вышел на свободу и продолжил совершать преступления. Он с молотком нападал на женщин, бил их по голове и грабил. За свои зверства преступник получил прозвище «зеленоградский Чикатило».

Сначала маньяк орудовал в Зеленоградском лесопарке, а потом - в Москве. Четыре его жертвы погибли, 10 получили ранения. Поймать преступника помог случайный прохожий, бросившийся на помощь очередной жертве.

В 2002 году Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы. Около 13 лет из этого срока он провел в одиночном карцере со строгими условиями содержания. В тюрьме он бросался на других заключенных и планировал устроить бунт. Срок заключения Гриценко закончится в июне 2024 года. Сейчас ему 61 год.

Убийства Преступления Тюрьмы Москва
24 мая 2024, 21:40
Брата главы Ингушетии обвинили в мошенничестве
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

В картотеке суда сказано об избрании меры пресечения Калиматову в виде заключения под стражу. Его обвинили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Суд ходатайство удовлетворил.

В силовых структурах сообщили журналистам, что обвиняемый - Магомед-Башир Калиматов - старший брат главы Ингушетии. В агентстве добавили, что он раньше возглавлял региональный филиал «Почты России».

Ранее сообщалось, что в доме брата главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищении в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

В феврале 2023 года ФСБ сообщило о задержании 34 человек по делу о хищении из пенсионного фонда. Преступную группу организовали сотрудники Почты России и ПФР. По версии силовиков, с 2019 по 2021 годы злоумышленники незаконно совершали перерасчеты пенсий жителям Ингушетии. Пенсионеры недополучали положенные им выплаты, а мошенники обогатились более чем на два миллиарда рублей.

Ингушетия Хищения Суд Пенсионеры Мошенничество Россия
24 мая 2024, 20:56
Замглавы Краснодарского края поймали на взятке
Pixabay
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Силовики задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова при получении взятки. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на свои источники уточнил, что речь идет о передаче взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Официального подтверждения о задержании чиновника нет.

На сайте краевой администрации говорится, что Власов ранее занимал должность руководителя главного управления строительства, а потом возглавил профильный департамент.

В Telegram-канале пресс-службы администрации Краснодарского края последнее сообщение о Сергее Власове опубликовано в пятницу, 24 мая, в 16:21. Там говорится, что заместитель губернатора посетил церемонию последнего звонка в школе № 2 имени Лопатина в Гулькевичском районе.

В минувший четверг, 23 мая, Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по делу о взятке. По версии следствия, вместе с подельниками он получил деньги от посредника, действовавшего в интересах оптового поставщика молочных продуктов ООО «РЗН ФУД».

Коррупция Краснодарский край

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