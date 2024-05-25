После гибели ребенка во Владивостоке задержали предпринимателя
После гибели ребенка в развлекательном центре во Владивостоке задержали индивидуального предпринимателя. Его заподозрили в оказании небезопасных услуг, сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.
«По подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре „Семицветик“ задержана индивидуальный предприниматель Оксана Суханова», - отметили в ведомстве.
Делом заинтересовались в центральном аппарате СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
По данным следствия, семилетний мальчик катался на качелях. За ребенком присматривала знакомая его старшей сестры. В какой-то момент вокруг шеи школьника обвилась веревка и он задохнулся.