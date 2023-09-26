Посиделка приятелей в московской гостинице закончилась дракой
Четверо друзей сняли номер в гостинице на Измайловском шоссе, чтобы вместе отдохнуть. Однако вместо этого трое из них напали на одного и, угрожая похожим на нож предметом, отобрали часы и деньги. Об инциденте сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По данным ведомства, ущерб составил около 63,5 тысячи рублей. Пострадавший смог самостоятельно покинуть номер и обратиться в полицию.
Одного из предполагаемых налетчиков, 38-летнего мужчину, удалось оперативно задержать. Деньги и часы изъяли в качестве доказательств и вернули потерпевшему.
Следствие ОМВД по району Измайлово возбудило уголовное дело по статье о разбое. Полиция продолжила искать соучастников.
Ранее конфликт на торговой базе в Уфе перерос в массовое побоище. Потасовка превратилась в перестрелку из травматических пистолетов. Участники также пустили в ход топоры.
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