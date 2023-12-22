Посетитель ночного клуба в Москве украл смартфон за 150 тысяч рублей

Под подозрение попал временно проживающий в столице приезжий мужчина. По данным оперативников, злоумышленник заметил оставленный без присмотра гаджет на диванчике у гардероба. Он осмотрелся, убедившись, что рядом нет владельца, аккуратно поместил устройство за 150 тысяч рублей в карман брюк и скрылся с места преступления.

Украденный смартфон изъяли у злоумышленника и вскоре вернут владелице. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее в столице задержали еще одного приезжего, подозреваемого в краже телефона в метро. Он воспользовался тем, что владелец гаджета заснул в вагоне поезда на Сокольнической линии. Грабителя удалось найти в одном из хостелов.