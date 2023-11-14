Посетитель бара в Петербурге открыл стрельбу из-за отказа женщины

Это случилось на проспекте Просвещения, 30-летнему посетителю понравилась дама за соседним столиком. Подозреваемый выпил алкогольный напиток и пошел знакомиться с девушкой, но та отказала потенциальному кавалеру.

Мужчине не понравилось поведение незнакомки, поэтому он достал пистолет и начал угрожать ей. Работники бара пытались успокоить разъяренного гостя, но тот не унимался. В какой-то момент подозреваемый выстрелил из пневматики в сторону входной двери.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооруженного посетителя доставили в отдел для выяснения обстоятельств. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее житель Ленинградской области открыл стрельбу в автобусе. Один из пассажиров получил ранение, его госпитализировали. Нападавший после произошедшего сам сдался полиции.