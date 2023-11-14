14 ноября 2023, 00:46

Посетитель бара в Петербурге открыл стрельбу из-за отказа женщины

Freepik
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Мужчина в баре Санкт-Петербурга начал стрельбу после отказа женщины в знакомстве. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Это случилось на проспекте Просвещения, 30-летнему посетителю понравилась дама за соседним столиком. Подозреваемый выпил алкогольный напиток и пошел знакомиться с девушкой, но та отказала потенциальному кавалеру.

Мужчине не понравилось поведение незнакомки, поэтому он достал пистолет и начал угрожать ей. Работники бара пытались успокоить разъяренного гостя, но тот не унимался. В какой-то момент подозреваемый выстрелил из пневматики в сторону входной двери.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооруженного посетителя доставили в отдел для выяснения обстоятельств. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее житель Ленинградской области открыл стрельбу в автобусе. Один из пассажиров получил ранение, его госпитализировали. Нападавший после произошедшего сам сдался полиции.

Санкт-Петербург Стрельба
14 ноября 2023, 00:39
Уголовное дело возбудили в Ленобласти после избиения школьницы, занявшей детские качели
pxhere.com
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Жительница Ленинградской области и ее племянник стали фигурантами уголовного дела после избиения 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

По данным правоохранителей, подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения. Они поочередно нанесли удары девочке-подростку. Против женщины 1982 года рождения и юноши 2004 года рождения возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Молодого человека, напавшего на девушку, задержали 13 ноября. По словам очевидца, юноша и его тетя сделали занявшей детские качели школьнице замечание, на что та якобы отреагировала агрессивно.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Подробности избиения девочки выясняются. Поводом для проверки послужило видео, на котором парень в черной куртке бил школьницу ногами и руками.

Уголовное дело Дети Ленинградская область
13 ноября 2023, 22:48
Россиянам рассказали о мошеннических схемах на распродажах
Freepik
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Распродажи преследуют две цели — сбыть залежалый товар и повысить лояльность покупателей. Но в акциях участвуют не только добросовестные продавцы. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «360», какими схемами пользуются мошенники на распродажах для обмана покупателей

Распродажа распродаже рознь Объем интернет-торговли растет и по некоторым показателям превышает оффлайн-продажи, отметил юрист. Особенно популярны у россиян распродажи.

«В такие дни своих новых владельцев находят даже те товары, которые годами пылились на складах и в подсобках. Одно дело, когда продавец заранее предупреждает покупателя обо всех нюансах покупки и совсем другое, когда под видом качественного товара покупателю предлагают откровенный неликвид», - отметил Хаминский.

Мошенники в последние годы прибегают к уловке, чтобы сбыть неликвидный товар - устаревший, неоригинальный, контрафакт или фальсификат. Для этого они создают сайт, название которого похоже на фирменное, с добавлением «discount» или «sale». Затем рекламируют распродажу «фирменных» товаров по приемлемой цене. Когда покупатель обнаруживает, что ему прислали подделку или некачественный товар, то обращаться уже некуда, сайт закроют.

«Нужные» товары «Каждый покупатель оставляет на сайте продавца свои персональные данные. Их собирают, анализируют и каждому присваивают определенные тэги, в зависимости от приобретаемого товара, размера скидки и прочих важных для мошенников показателей. Затем уже без всяких распродаж на телефоны и электронную почту начнут сыпаться предложения о невиданных скидках на „нужные“ товары, большая часть которых на деле является контрафактом или фальсификатом», - предупредил юрист.

В зоне риска покупатели смартфонов, бытовой техники, кожгалантереи, одежды и обуви. Юрист рекомендовал тщательней проверять продавца, чтобы не нарваться на мошенников.

Недобросовестные продавцы пользуются «черной пятницей» и устраивают фальшивые распродажи, обманывая покупателей. Многие продавцы незадолго до распродажи поднимают цену товара, а перед самой распродажей вновь опускают ее до первоначальной.

Интернет Мошенничество Торговля
13 ноября 2023, 17:22
Мужчину с 89 свертками наркотиков задержали на станции «Москва — Савеловская»
РИА «Новости»
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На станции «Москва — Савеловская» транспортные полицейские столицы задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества N-метилэфедрон. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На станции «Москва - Савеловская» транспортные полицейские столицы задержали подозреваемого в сбыте наркотического вещества N-метилэфедрон. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Telegram-канал управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции обнаружили у мужчины два пакета с 89 свертками порошкообразного вещества, примерно 10 из которых оказались N-метилэфедроном. Вес обнаруженных веществ составил около 14 граммов.

По словам задержанного, он приобрел синтетический наркотик с целью его последующего сбыта. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Следствие продолжит исследование остальных свертков.

Почти 1,7 килограмма наркотиков изъяли из квартиры москвича в Южном Тушине. Мужчину задержали на улице Нелидовской. Против него возбудили уголовное дело.

Наркотики МВД РФ Москва 2023
13 ноября 2023, 17:10
Обвиняемый объяснил, за что хотели убить Владимира Соловьева
РИА «Новости»
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Телеведущего Владимира Соловьева планировали убить за его работу и активную поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщил обвиняемый Максим Дружинин в зале Второго Западного окружного военного суда, слова фигуранта уголовного дела привело РИА «Новости».

«Мне известно, что ребята <…> планировали это сделать в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», - сказал Дружинин.

Обвиняемый добавил, что куратор с Украины обещал вознаграждение за убийство Соловьева. По словам фигуранта, готовящим покушение собирались заплатить один миллион рублей.

Дружинин дал показания как свидетель на заседании о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела - Василия Стрижакова. По версии следствия, последний совершал преступления в невменяемом состоянии. Стрижаков, которого подозревают в нарушении нескольких статей УК РФ, отказался признавать вину.

По словам прокурора Миланы Дигаевой, на автомобиль Соловьева собирались установить взрывное устройство, но злоумышленников остановили правоохранители. Готовящие покушение рассматривали и другие методы, например, снайперский выстрел или взрыв с использованием доставщика пиццы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что фигурантами дела о подготовке убийства телеведущего стали восемь человек. Все они - граждане России, отмечал глава СК.

Суд Преступления Владимир Соловьев

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