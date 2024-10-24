24 октября 2024, 21:01

Посадка вертолета санавиации в нижегородском лесу стала поводом для уголовного дела

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Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области. В рамках расследования проведут несколько экспертиз, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Вертолет приземлился в лесу в двух километрах северней поселка Малая Овсянка. По информации Следкома, он разрушен, владелец воздушного судна понес большой ущерб, а члены экипажа и пассажиры получили многочисленные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Правоохранители назначат ряд экспертиз, чтобы установить причины и обстоятельства ЧП.

В больницу после жесткой посадки попали все пять человек , находившиеся на борту, сообщил Минздрав. Из них двое находились в тяжелом состоянии. Вертолет выполнял рейс из Уренского района в Нижний Новгород.

Вертолеты Авиация Авиакатастрофы Следственный комитет России
24 октября 2024, 22:07
Первые задержания прошли в Коркине на фоне цыганского погрома
РИА «Новости»
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В городе Коркино Челябинской области полицейские задержали как минимум 20 человек, участвующих в беспорядках после убийства таксистки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Первые задержания в Коркине. Полицейские взяли группу бунтарей у одной из „Пятерочек“, где собралась недовольная толпа», - уточнил канал.

Задержанных погрузили в автозаки. Правоохранители продолжили искать особо активных протестующих.

По данным канала, горят два цыганских дома и несколько автомобилей, на месте уже работают огнеборцы МЧС России. Представители диаспоры массово уезжают в соседний город Еманжелинск.

Ранее следователи задержали подростка , подозреваемого в убийстве таксистки в Коркино. Ему скоро предъявят меру пресечения. Сейчас он отправлен под стражу.

С женщиной расправились вечером 23 октября, у нее остались двое детей. По словам ее коллег, в последний раз она выехала на вызов в частный дом, где проживают цыгане, с которыми у таксистов постоянно возникали проблемы.

Задержания Уголовное дело Убийства Пожары Челябинская область МЧС РФ Полиция Беспорядки в Челябинской области после убийства женщины-таксиста
24 октября 2024, 21:44
Подозреваемого в убийстве таксистки задержали в Челябинской области
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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, занимавшейся частным извозом, в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи СК вместе с оперативниками региональных УФСБ и ГУ МВД установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель города Коркино, его задержали.

«Между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», - уточнили в СК.

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение. Его уже отправили под стражу.

Ранее следователи завели уголовное дело по факту смерти 40-летней женщины, работавшей в такси. Ее тело обнаружили в автомобиле возле дома на улице Ватутина. Следователи выяснили, что с женщину зарезали вечером 23 октября.

Задержания Уголовное дело Убийства МВД РФ ФСБ Женщины Такси Поножовщины Следственный комитет России Беспорядки в Челябинской области после убийства женщины-таксиста
24 октября 2024, 19:06
Искусствовед Раиса Кирсанова погибла в Москве из-за пьяного мигранта. Как это допустили?
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Бывший педагог Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова трагически погибла в Москве. На искусствоведа в ее же квартире напал пьяный мигрант. Приезжий попал в жилище случайно, а после избиения женщины просто уснул. Подробности случившегося узнал «Регнум».

Умерла не приходя в сознание По информации источника агентства, на Кирсанову напали ночью 20 октября. Местные жители обратились в полицию и сообщили о неадеквате, который хулиганил в подъезде одного из домов на Открытом шоссе.

Когда на место прибыли полицейские, дебошир уже успел проникнуть в одну из квартир и устроить внутри настоящий погром. Но с места преступления сбежать не смог из-за своего невменяемого состояния. При осмотре жилья правоохранители обнаружили и сильно избитую пожилую Раису Кирсанову.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, параорбитальную гематому справа и ушиб мягких тканей лица.

Пациентку поместили в нейрореанимацию, врачи прилагали все возможные усилия, но не смогли спасть ее жизнь. Кирсанова умерла не приходя в сознание, подчеркнул собеседник «Регнума».

Подозреваемый - приезжий из Киргизии Подозреваемого в избиении женщины задержали. Им оказался 39-летний гражданин Киргизии по имени Акылбек. В дом к известному искусствоведу он попал случайно.

По данным источника издания, мужчина приехал на Открытое шоссе, чтобы увидеться с другом. Тот должен был подогнать ему работу. Но не срослось - никаких вариантов Акылбек приятель не предложил.

Тогда расстроенный иностранец пошел в магазин, купил спиртное и стал заливать горе, пока не напился до совершенно неадекватного состояния. После этого он начал шататься по ближайшим подъездам и дергать ручки квартир.

«По случайности квартира 78-летней Раисы Кирсановой оказалась не заперта. Пьяный мигрант ворвался в жилье пенсионерки и набросился на нее с кулаками», - добавил источник «Регнума».

Все, что произошло той ночью, гражданин Киргизии забыл. По крайней мере, теперь пытается убеждать в этом следователей. Против него возбудили дело об убийстве и нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия.

Расследование взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, подчеркнул собеседник агентства.

Убийства Мигранты СК РФ
24 октября 2024, 14:47
Замминистра энергетики задержали по делу о хищениях при ликвидации шахт
РИА «Новости»
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Бывшего заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова задержали и доставили в отделение полиции в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. Об этом сообщил «Интерфакс».

Источник уточнил, что в настоящее время с фигурантом ведут следственные действия. Мочальникова задержали по тому же делу, что и бывшего заместителя главы ведомства Анатолия Яновского.

В ближайшее время следователи предъявят чиновникам официальные обвинения и обратятся с ходатайством об избрании меры пресечения в суд.

Уголовное дело расследуют по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Хищение в особо крупном размере».

Ранее стало известно, что уголовное дело завели летом этого года. Фигурантов заподозрили в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт.

Шахты Хищения Уголовное дело

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