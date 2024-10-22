Попытку Арашукова дать взятку в «Черном дельфине» сняли на видео

Суд признал виновным жителя Каменска-Уральского Эдуарда Голикова в убийстве 16-летней школьницы. Его приговорили к 21 году и одному месяцу тюрьмы, сообщили в главке СК по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что Голиков работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчина жил один и вел замкнутый образ жизни. Чтобы выйти на его след, следователи сутки сидели в засаде.

Мужчину обвинили сразу по нескольким статьям: убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование и краже.

По данным следствия, в ночь на 9 августа прошлого года он ехал на велосипеде и увидел незнакомую 16-летнюю девушку. Обвиняемый начал преследовать ее, потом обогнал и стал ждать несовершеннолетнюю в темноте. Когда девушка приблизилась, злоумышленник силой затащил ее в лесополосу и попытался изнасиловать.

Жертва сопротивлялась и кричала, но Голиков задушил ее. Уходя с места преступления, он прихватил мобильный телефон девушки.

Обвиняемого задержали 31 августа 2023 года и заключили под стражу. Правоохранители провели ряд экспертиз, допросили свидетелей, осмотрели место происшествия и изучили видео с камер наблюдения.

Чтобы определить, имеет ли Голиков какое-то отношение к смерти школьницы, его проверили на детекторе лжи.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу и признали обвиняемого вменяемым. Он не страдал расстройствами психики и не нуждается в принудительном лечении.

На одном из заседаний суда присутствовала местная жительница. Женщина сказала, что пострадала от действий Голикова и его приятеля. По ее словам, она едва не стала жертвой изнасилования.

Школьницу нашли мертвой в овраге в лесополосе поздно вечером 9 августа. За два дня до убийства она приехала в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, куда отправлялась, чтобы узнать о поступлении в колледж.

Перед исчезновением девушка отправила молодому человеку видеосообщение. Также она опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила, что возвращается домой одна. Школьница просила ее «не убивать и не насиловать».

В начале января тело погибшей эксгумировали. Специалисты провели еще одну экспертизу и повторно захоронили труп.