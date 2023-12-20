Попытавшийся изнасиловать проводницу россиянин получил срок

По данным ведомства, в июле мужчина вошел в купе поезда и хотел надругаться над проводницей, которая оказала ему сопротивление. На подмогу женщине пришел пассажир вагона, который помог ей отбиться от насильника.

Фигуранта признали виновным по статье «Покушение на изнасилование», суд назначил ему лишение свободы в колонии строгого режима на срок 2,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее московский суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима 37-летнего мужчину, который попытался изнасиловать двух женщин на юго-востоке столицы.

Кроме того, школьница в Москве призналась в покушении на изнасилование во время концерта Стаса Костюшкина.