Попавший под машину трехлетний беглец из детсада в Орле подвел воспитательниц под статью

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По данным ведомства, в минувший четверг оставшийся без присмотра ребенок ушел из детского сада через открытые ворота. Во время перехода дороги мальчик попал под машину. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Воспитательница в ходе допроса рассказала, что просила воспитанников уйти на веранду. На месте она недосчиталась одного ребенка, о чем тут же сообщила заведующей.

Руководитель детского сада уведомила воспитательницу, что мальчик попал в аварию. После этого сотрудники дошкольного учреждения выехали на место. Пострадавший мальчик находился в машине скорой помощи вместе с матерью.

Следователи осмотрели место аварии и изучили записи с камер видеонаблюдения. Также они провели допросы свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

Пострадавший ребенок остается в больнице под присмотром врачей. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.

По данным региональной прокуратуры , ребенок сбежал из детского сада № 31. Он вышел на проезжую часть Московского шоссе. Когда мальчик пытался уйти с дороги, его сбил проезжающий грузовик. Водитель не заметил малолетнего пешехода.