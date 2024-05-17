17 мая 2024, 23:30

Попавшего в плен к соседу 26 лет назад алжирца освободили

РИА «Новости»
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Алжирские полицейские обнаружили пропавшего в 1998 году гражданина в подвале для скота в доме его соседа. Об этом сообщило издание El Khabar.

Мужчина по имени Омар бин Омран из штата Джельфа пропал в 17-летнем возрасте по пути в учебное заведение. Несмотря на то, что в стране тогда шла гражданская война, его мать не поверила в смерть сына.

В воскресенье, 12 мая, полицейские обыскали дом соседа семьи Омрана и нашли пропавшего человека в подвале дома, предназначенного для содержания скотины.

Медики констатировали, что у бывшего пленника, которому исполнилось 45 лет, есть проблемы с физическим здоровьем и психическим состоянием. По словам жертвы, он иногда видел родных в окно, однако боялся к ним обратиться из-за «воздействия колдовства».

Похитителя арестовали.

В апреле 2024 года в Удмуртии осудили двух местных жителей , которых обвинили в похищении человека. По данным следствия, они похитили своего знакомого, вывезли его за город и угрожали расправой.

Преступления
18 мая 2024, 00:00
Имущество челябинского экс-замгубернатора арестовали из-за дела о ДТП
РИА «Новости»
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Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова, признанного виновным в нанесении тяжелых травм студентке из Свердловска Анастасии Вяткиной в результате ДТП. Об этом сообщило издание 74.ru.

Решение принял Сосновский районный суд Челябинска. Стоимость арестованной собственности составила 47 миллионов рублей. По словам матери потерпевшей, которая стала инвалидом и потеряла зрение, эти средства нужны для того, что дать девушке все необходимое для жизни и оплатить курсы реабилитации.

«Настя все больше начинает разговаривать <…> Даем ей ходунки <…> Она не видит, но она слышит - как птички поют, деревья шуршат», - рассказала Светлана Вяткина о состоянии дочери.

В июне 2021 года Косилов обжаловал приговор по делу о ДТП. По его словам, ограничение свободы не просто мешает ему жить, но и очень сильно мешает его работе.

Авария с участием Косилова произошла летом 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Косилов за рулем Lexus столкнулся с Lada Vesta. Мужчина не признал своей вины, но до суда помогал пострадавшим деньгами. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы.

Суд Челябинская область ДТП
17 мая 2024, 22:31
В Ростовской области по горячим следам раскрыли убийство 8-летней девочки
РИА «Новости»
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Следователи раскрыли дело об убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинская Ростовской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги раскрыли по горячим следам жестокое и циничное преступление», - подчеркнула представитель министерства.

По ее данным, школьница пропала после того, как вышла из дома за покупками. Ее тело нашли в лесополосе неподалеку от населенного пункта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий следователи выяснили, что ребенка посадил в машину водитель эвакуатора. Подозреваемого в убийстве задержали и доставили в местный отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что жительница Краснодара, которая утопила свою двухлетнюю дочь, признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщину приговорили к 10 годам колонии общего режима.

Убийства Дети МВД РФ Полиция
17 мая 2024, 18:51
Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество
Pxhere
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Лефортовский суд Москвы отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 15 июля», - сказали в суде.

Мужчину обвинили в приготовлении и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Кибардина назначили заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он координирует и контролирует работу региональных исполнительных органов, занимающихся вопросами туризма, госохраны объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также курирует инспекцию финансово-экономического контроля. До этого Кибардин руководил аппаратом правительства Красноярского края.

Ранее суд на два месяца арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова. Мужчина пробудет под стражей до 2 июля. Его задержали по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере.

Суд Туризм Мошенничество Работа
17 мая 2024, 18:00
Серийный душитель пенсионерок предстанет перед судом в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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В Подмосковье перед судом предстанет житель Пензенской области, обвиняемый в серии нападений на пожилых женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Следователи завершили расследование и установили, что предполагаемый преступник находил одиноких пенсионерок, пробирался к ним в дом и душил их руками. При этом мужчина требовал от женщин деньги.

«Своих жертв мужчина душил до прекращения сопротивления и потери сознания. Затем он забирал находящиеся в доме денежные средства и ювелирные изделия», - заявили в СК.

В результате 10 пенсионерок пострадали, две из них скончались. Уголовное дело предали в Московский областной суд.

В Пермском крае ранее прошел суд над жительницей Горнозаводского городского округа. Ее обвинили в покушении на убийство знакомой.

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