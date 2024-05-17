Попавшего в плен к соседу 26 лет назад алжирца освободили

Мужчина по имени Омар бин Омран из штата Джельфа пропал в 17-летнем возрасте по пути в учебное заведение. Несмотря на то, что в стране тогда шла гражданская война, его мать не поверила в смерть сына.

В воскресенье, 12 мая, полицейские обыскали дом соседа семьи Омрана и нашли пропавшего человека в подвале дома, предназначенного для содержания скотины.

Медики констатировали, что у бывшего пленника, которому исполнилось 45 лет, есть проблемы с физическим здоровьем и психическим состоянием. По словам жертвы, он иногда видел родных в окно, однако боялся к ним обратиться из-за «воздействия колдовства».

Похитителя арестовали.

В апреле 2024 года в Удмуртии осудили двух местных жителей , которых обвинили в похищении человека. По данным следствия, они похитили своего знакомого, вывезли его за город и угрожали расправой.