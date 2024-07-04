Попавшего под санкции США полковника задержали в Москве

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Полковника стал фигурантом дела по статье об особо крупном мошенничестве. Какие-либо подробности дела не разглашались. В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой о заключении офицера под стражу.

По данным издания, Городилов находится в санкционном списке США и других стран.

Ранее в Москве по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовали экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова.

Его заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Свою вину Попов не признал.

Позже стало известно, что в деле генерала появился новый фигурант. Его заключили под стражу на два месяца.