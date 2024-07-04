04 июля 2024, 01:13

Попавшего под санкции США полковника задержали в Москве

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Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Полковника стал фигурантом дела по статье об особо крупном мошенничестве. Какие-либо подробности дела не разглашались. В ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой о заключении офицера под стражу.

По данным издания, Городилов находится в санкционном списке США и других стран.

Ранее в Москве по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовали экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова.

Его заподозрили в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей. Свою вину Попов не признал.

Позже стало известно, что в деле генерала появился новый фигурант. Его заключили под стражу на два месяца.

США Суд Военные Мошенничество Санкции Москва
03 июля 2024, 20:23
Тренера сборной России по вольной борьбе арестовали по подозрению в содействии терроризму
РИА «Новости»
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Щербинский суд Москвы арестовал на два месяца старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по делу о содействии терроризму. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Исматзоде меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа», - заявила судья Юлия Патапенкова.

Тренера обвинили в склонении, вербовке и вовлечении лица в террористическую деятельность. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Исматзода переводил различные суммы осужденным за террористические преступления. Это были транши от 1000 до 100 000 рублей. Следователь также сообщил, что один из родственников подозреваемого воюет в Сирии, а в Таджикистане его обвиняют в терроризме.

На суде обвиняемый заверил, что исповедует традиционный ислам и не общается с родственником-радикалом. Денежные переводы он признал, но заверил, что они были направлены на совместные закупки спортивных товаров и экипировки. Адвокаты также настаивают на невиновности своего подзащитного.

Полиция задержала Алишери Исматзоду в понедельник, 1 июля. В Федерации спортивной борьбы России эту информацию назвали шокирующей.

Спортсмены Суд Терроризм Россия
03 июля 2024, 18:09
Бывшего мэра Нового Уренгоя арестовали в Москве за взятки
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Басманный суд Москвы арестовал до 1 сентября бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова по делу о получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, Воронов, будучи замглавы региона, получил взятку от представителей некоей организации в виде дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он пообещал компании покровительство ее коммерческой деятельности при заключении госконтрактов на Ямале.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее суд в Балашихе начал рассмотрение уголовного дела против бывшего московского следователя о крупнейшей взятке в современной истории России.

Москва
03 июля 2024, 17:16
Ларек с шаурмой в Кубинке сгорел до основания после взрыва газа
Телеканал «360»
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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели подмосковные следователи после взрыва газового баллона в ларьке с шаурмой около станции Кубинка в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве напомнили, что детонация газового баллона привела к возникновению пламени, которое охватило все помещение.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехали криминалисты. Данные о пострадавших в пресс-службе пока не привели.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах от ларька остался только металлический остов. Обгоревшая обшивка упала со стен. Также взрыв пробил дыру в крыше. Газовый баллон остался на месте.

Очевидцы пожара заявили в комментарии 360.ru, что перед возникновением огня услышали громкий взрыв. Они подчеркнули, что торговая точка продавала хорошую выпечку. По предварительным данным, в результате пожара есть один пострадавший.

Уголовное дело Пожары Газ Взрывы Следственный комитет России
03 июля 2024, 16:03
Восьмиклассник стал фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян
РИА «Новости»
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В деле о подготовке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта, среди них — ученик восьмого класса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Студента колледжа связи, монтажника и восьмиклассника, по данным канала, задержали еще 7 мая по делу о хулиганстве. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Авторы публикации со ссылкой на Следственный комитет добавили, что задержанные могут быть причастны к деятельности неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке покушения на журналисток.

ФСБ сообщила о предотвращении подготовки покушений на Собчак и Симоньян в июле прошлого года. Членов группировки, которая собиралась совершить преступления, задержали. Следствие не исключало, что банду курировали украинские спецслужбы.

В деле о подготовке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта, среди них - ученик восьмого класса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ксения Собчак

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