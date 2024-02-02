Помогавшего беженцам волонтера задержали в Белгороде

В Белгороде по подозрению в призывах к деятельности против безопасности государства задержали волонтера Надежду Россинскую, которая помогала беженцам. Адвокат Евгений Соколов сообщил РИА «Новости» , что 2 февраля ей изберут меру пресечения.

«Она сегодня мне позвонила и сказала: „Меня задержали“. Находится она сейчас в изоляторе временного содержания», - сказал он.

Меру пресечения изберет Свердловский суд. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 280.4 УК России «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Евгений Соколов сообщил, что волонтера обвинили в создании группы по сбору денег для Вооруженных сил Украины, однако девушка отвергла свою причастность к этому интернет-сообществу.

Надежда Россинская работала в некоммерческой организации, которая специализировалась на помощи пострадавшим от вооруженных конфликтов. Волонтеры оказывали гуманитарную помощь, искали пропавших и устраивали эвакуацию беженцев В Хабаровске судили женщину, которая отправляла деньги украинской армии. Ее приговорили к восьми годам колонии за госизмену.