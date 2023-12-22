Помилованный бизнесмен вернулся в Санкт-Петербург и заказал новое убийство

Мужчина хотел отомстить знакомому, который находился в Турции, и разработал план его убийства. Он предложил товарищу 1971 года рождения стать киллером.

«Обозначил конкретные условия, его не описывал - адрес не давал, фамилии не давал, имен не давал. Просто обозначил, что есть потребность в совершении его убийства», - сказал он следователям.

Но все пошло не по плану. Знакомый отказался и обратился в полицию. Бывшего бизнесмена задержали и предъявили обвинение по статьям 30, 33 и 105 УК России «Организация приготовления к убийству по найму».

Следком выяснил, что это не первое его преступление. В 2021 году мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы. В 2005-м он организовал убийство бывшего компаньона с женой и двумя детьми, а в 2018-м готовил убийство дочери сестры своей бывшей жены, но не успел его совершить. Мужчина вышел на свободу в начале 2023 года после того, как в составе частной военной компании провел полгода в зоне спецоперации.

К 19,5 года колонии строгого режима в Санкт-Петербурге приговорили Максима Якубова. Он убил годовалую дочь , а через полгода задушил ее мать.