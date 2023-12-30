30 декабря 2023, 03:34

Полтонны гашиша изъяли на псковской таможне

РИА «Новости»
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Полтонны гашиша на 800 миллионов рублей изъяли таможенники в Псковской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограммов наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Контрабанду пытались провезти в Россию двое уроженцев Сербии. В двух тягачах с сербскими номерами они пытались пересечь границу из Латвии. Машины задержали с разницей в два дня. Из бака одной извлекли 186 килограммов гашиша, из бака второй - 292 килограмма.

Против нарушителей завели уголовные дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой».

Ранее сотрудники полиции Ижевска задержали жителя Омской области с 60 свертками наркотиков. Правоохранители обнаружили 20 закладок с запрещенными веществами, которые подозреваемый оборудовал на территории города.

Наркотики Таможня Контрабанда Россия Машины
30 декабря 2023, 03:59
Подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца Романа Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Убийства МВД РФ
29 декабря 2023, 22:48
Отец журналиста Легойды не гулял с внуком во время нападения
РИА «Новости»
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Информация о том, что на отца Владимира Легойды Романа напали, когда он гулял с внуком, не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в окружении журналиста.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отец экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла был не один перед тем, как на него напали. По данным источника, с внуком погибшего все хорошо.

Тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На нем были множественные колото-резаные раны. По данным журналистов, его обнаружили через четыре часа после выхода из дома. По предварительной информации, неизвестные нанесли жертве 18 ранений.

На место происшествия оперативно приехали криминалисты и следователи СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

СК РФ
29 декабря 2023, 22:14
Исколотое тело отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла нашли в Подмосковье
РИА «Новости»
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Тело 90-летнего местного жителя нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На трупе были множественные колото-резаные раны. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону в Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

Как отметили в Telegram-канале Mash , погибший - отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды. По предварительной информации, на него напали днем во время прогулки с внуком. Мужчине нанесли 18 ранений.

Как выяснили журналисты, он уехал из дома и пропал, а через четыре часа нашли его тело.

В Telegram-канале СК РФ опубликовали видео с места происшествия. Туда приехали следователи и криминалисты. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

Ранее уголовное дело завели после гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в Луганске. Он погиб днем 6 декабря после детонации в автомобиле неустановленного устройства.

Уголовное дело Россия Патриарх Кирилл Следственный комитет России
29 декабря 2023, 19:07
Экс-замглавы МЧС Гуровича приговорили к пяти годам колонии
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Мосгорсуд признал бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Приговор зачитали 29 декабря. Подсудимого на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти.

«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.

Ранее гособвинение обратилось к суду с просьбой увеличить срок наказания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых до 12 лет лишения свободы. Бывшего чиновника ранее осудили за превышение полномочий.

Представитель гособвинения также запросил у суда применить против Белых трехлетний запрет занимать должности на госслужбе и обязать бывшего губернатора выплатить штраф в 48 миллионов рублей.

Суд МЧС РФ Приговоры Чиновники

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