05 августа 2024, 10:04

Политолога Крашенинникова объявили в розыск

РИА «Новости»
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Политолога и публициста Федора Крашенинникова* объявили в розыск. Карточка с его данными появилась в базе данных МВД России.

«Федор Геннадьевич Крашенинников*, 16.07.1976. Разыскивается по статье УК», - написано в карточке розыска.

Статья, по которой мужчину разыскивают, не указана.

В сентябре 2022 года Минюст объявил Крашенинникова* иностранным агентом. Политолог утверждал, что против него возбуждено уголовное дело о несоблюдении «иноагентского» законодательства.

Мужчина уехал из России в Литву в августе 2020 года, до этого он получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова* это было уже второе подобное наказание: в 2019 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram-канале.

Крашенинников* был известен как постоянный автор в издании «Ведомости». Кроме того, он сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы» в Екатеринбурге.

* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов

Уголовное дело Москва 2022 Литва Россия Екатеринбург Аресты Москва
05 августа 2024, 09:35
Врио начальника ростовского СИЗО-1 уволили и возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Временно исполняющего обязанности начальника ростовского СИЗО-1 Романа Заболотнева уволили с должности без права на восстановление. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ранее его отстранили от работы на время следствия после захвата заложников террористами. Как отметили в публикации, сразу после ЧП он ушел на больничный якобы из-за перелома ноги. В минувшую пятницу мужчина вернулся на работу. В этот же день его уволили.

В отношении Заболотнева возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Он стал врио начальника СИЗО в апреле. В середине июля начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку.

ЧП в ростовском СИЗО произошло 16 июня. Террористы взяли в заложники двух человек, в том числе начальника областного УФСИН. Во время штурма, который продлился три минуты, злоумышленников ликвидировали.

Уголовное дело СИЗО Мужчины Захват заложников в ростовском СИЗО
05 августа 2024, 06:32
Замначальника кубанского главка МЧС отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали в Москву и заключили под стражу. Меру пресечения избрал Басманный суд, сообщил ТАСС.

«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат Следкома. Что именно вменили кубанскому чиновнику, собеседник агентства не уточнил.

Генпрокуратура потребовала через Краснодарский краевой суд обратить имущество Симоненко и его родственников в доход государства. В правоохранительных органах заявили, что у них нашли более 50 объектов недвижимости, свыше 20 машин, 250 миллионов рублей на банковских счетах. Надзорное ведомство потребовало также уволить подозреваемого из МЧС.

Уголовное дело Коррупция МЧС РФ Аресты Краснодарский край
04 августа 2024, 14:49
Дело о нападении на боксера Двали переквалифицируют на покушение на убийство
РИА «Новости»
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Подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали будут судить по статье о покушении на убийство, а не о хулиганстве. Переквалифицировать уголовное дело поручил председатель Следкома Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи в Крыму ранее возбудили уголовное дело о хулиганстве. Центральный аппарат СКР взял расследование на контроль.

С учетом обстоятельств дела и большим резонансом Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство.

Чемпион России и Европы по боксу Двали остался без глаза после драки в Феодосии. Он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Участников нападения задержали. Спортсмен заявил о прекращении карьеры из-за тяжелых травм.

Драки Убийства Крым Следственный комитет России
04 августа 2024, 11:11
Стало известно, сколько Савельев отдал за организацию убийства бизнес-партнера
РИА «Новости»
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Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое было инсценировано, в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. Суд приговорил злоумышленника к двум годам и шести месяцам заключения.

В компании «Оптомониторинг», которая пострадала от махинаций, Савельев является учредителем. Он не смог простить своего бывшего бизнес-партнера и организовал покушение.

За планируемое убийство он отдал около 10 миллионов рублей, что почти в 10 раз больше растраченной суммы с учетом погашенного ущерба.

Сенатора Савельева задержали накануне его дня рождения. Суд отправил мужчину в СИЗО до 2 октября , но защита намерена обжаловать его арест. У обвиняемого есть несколько государственных наград, но, как предполагают юристы, это не смягчит приговор.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы. По делу проходят еще два фигуранта - Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

Ранее Савельева решили проверить на вменяемость. Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.

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