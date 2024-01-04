04 января 2024, 05:45

Полиция завела дело на пьяного москвича, сломавшего руку бортпроводнику

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Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвича, который устроил потасовку на рейсе Москва — Минеральные Воды. Мужчина сломал руку бортпроводнику, сообщил пресс-центр МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что москвич пил алкоголь в самолете, после чего матерился и вел себя вызывающе. Он конфликтовал с другими пассажирами, после чего бортпроводник сделал ему замечание. Тогда мужчина устроил потасовку и сломал бортпроводнику кисть.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что большую часть полета пассажир сел себя спокойно, но потом начал требовать бутылку коньяка. Когда он не получил желаемого, то накинулся на сотрудника авиакомпании.

Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвича, который устроил потасовку на рейсе Москва - Минеральные Воды. Мужчина сломал руку бортпроводнику, сообщил пресс-центр МВД России.

Уголовное дело Самолеты Россия Мужчины Машины Полиция
03 января 2024, 21:21
Пятого подозреваемого в нападении на участников СВО задержали в Челябинске
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали пятого участника конфликта в Челябинске, в ходе которого пострадал участник специальной военной операции. Об этом изданию Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сегодня еще одного подозреваемого, ранее судимого за кражу и разбой, челябинца доставили в региональный СК России для проведения дальнейшего разбирательства.

«Ситуация находилась на контроле руководства ГУ МВД по области», - добавили в главке.

Утром 2 января челябинские полицейские провели задержание четвертого подозреваемого в нападении на бойцов СВО в новогоднюю ночь.

Группа нетрезвых молодых людей начали бить военных палками, пинать ногами и распылять в лицо из баллончиков. В результате один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и начали поиски подозреваемых.

МВД РФ Военные Челябинск
03 января 2024, 16:24
Суд арестовал мужчину, который пырнул ножом прохожего в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО местного жителя, который убил ножом прохожего накануне Нового года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 29 февраля 2024 года», - заявили в инстанции.

Между двумя мужчинами 31 декабря возле одного из торговых центров произошла словесная перепалка, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом.

Полицейские оперативно задержали 24-летнего подозреваемого, погибшим оказался молодой человек 1997 года рождения.

В воскресенье, 31 декабря, убийство в общественном месте произошло в Лондоне. Ученик школы вместе с друзьями стоял на площади и дожидался праздничного салюта, когда ему нанесли несколько ударов ножом.

Полицейским для оказания помощи пришлось пробираться через огромную толпу, однако 16-летний подросток умер до приезда врачей.

Убийства Суд Екатеринбург
02 января 2024, 23:26
Москвич не дал угнать свой автомобиль, сев на пассажирское сиденье
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В центре Москвы злоумышленник пытался угнать автомобиль, пока хозяин машины забирал вещи из багажника. Владельцу удалось предотвратить преступление. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Все произошло в канун Нового года в Тверском районе Москвы. Владелец автомобиля Mercedes увидел в окно, что неизвестный мужчина пытается вскрыть его машину. Хозяин вышел на улицу и прогнал злоумышленника. Но пока он забирал вещи из багажника, незнакомец забрался в машину, сел за руль и завел иномарку.

Тогда владелец автомобиля сел на пассажирское сиденье и заглушил мотор. Но злоумышленник уже успел врезаться в соседний автомобиль.

Неудачливый угонщик оказался 32-летним гражданином Белоруссии. Против него возбуждено уголовное дело.

В конце декабря стало известно, что кроссовер Lamborgini Urus стоимостью свыше 50 миллионов рублей угнали со стоянки автомойки в центре Москвы. Позже премиальный автомобиль обнаружили на соседней улице. Как выяснилось, неизвестный угонщик всю ночь катался на Lamborgini по парковке ближайшего бизнес-центра, после чего просто припарковал машину неподалеку.

В мае мужчина заявил об угоне машины вместе с детьми в Новой Москве. Как выяснилось, он не смог найти свой автомобиль на стоянке магазина и сразу позвонил в полицию. Но вскоре сориентировался и все же нашел машину с детьми. Об этом сообщило издание Life.

Дети Преступления Машины Полиция Москва
02 января 2024, 18:46
Полиция Коми ликвидировала открывшего по ним стрельбу местного жителя
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Полицейские в Республике Коми ликвидировали местного жителя, который пытался зарезать жену и открыл огонь по прибывшим на место правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, ЧП произошло 1 января в поселке Жешарт. В ходе ссоры с супругой мужчина нанес ей несколько ножевых ранений.

Женщине вместе с 12-летним сыном удалось скрыться в соседской квартире, после чего мужчина начал стрелять по ее укрытию, а также в сторону прибывших на месте полицейских и сотрудников скорой помощи.

В распоряжении «360» оказалось видео с пострадавшей машиной врачей. Пули пробили дверь и переднюю часть автомобиля.

В ходе перестрелки полицейские ликвидировали буяна.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

Ставшие свидетелями стрельбы соседи рассказали «360», что стрелок трудился в УФСИН пожарным, а ситуация стала для них шоком. Они подчеркнули, что спасения от буйного мужа пострадавшая женщина с ребенком искала у соседей.

В октябре житель Курской области убил мать, дочь и жену из-за отказа в интимной близости.

Уголовное дело Стрельба Мужчины Следственный комитет России

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