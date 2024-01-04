Полиция завела дело на пьяного москвича, сломавшего руку бортпроводнику

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что москвич пил алкоголь в самолете, после чего матерился и вел себя вызывающе. Он конфликтовал с другими пассажирами, после чего бортпроводник сделал ему замечание. Тогда мужчина устроил потасовку и сломал бортпроводнику кисть.

Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что большую часть полета пассажир сел себя спокойно, но потом начал требовать бутылку коньяка. Когда он не получил желаемого, то накинулся на сотрудника авиакомпании.

Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве на 41-летнего москвича, который устроил потасовку на рейсе Москва - Минеральные Воды. Мужчина сломал руку бортпроводнику, сообщил пресс-центр МВД России.