Полиция задержала второго подозреваемого, угрожавшего жителю Первоуральска головой свиньи

Мужичину задержали в Березовском в квартире у бабушки. Он не успел оказать сопротивление правоохранителям.

«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга», - отмели в ведомстве.

Ранее эти люди уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. По факту случившегося возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - вымогательство и угроза убийством.

Один из задержанных написал явку с повинной на семь листов. Мужчины рассказали, что купили гроб в одном из ритуальных центров Екатеринбурга, а голову свиньи - в интернете.

Ранее сообщалось, что житель Первоуральска сдавал квартиру посуточно. После визита очередных постояльцев он обнаружил в жилье нарколабораторию и вызвал полицию. Злоумышленники начали угрожать мужчине и подкинули к его квартире гроб с головой свиньи.