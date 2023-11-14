Полиция задержала второго подозреваемого, угрожавшего жителю Первоуральска головой свиньи
В Свердловской области задержали второго подозреваемого в шантаже жителя Первоуральска, которому под дверь подбросили гроб с головой свиньи. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Мужичину задержали в Березовском в квартире у бабушки. Он не успел оказать сопротивление правоохранителям.
«Оба задержанных полицией фигуранта являются жителями Екатеринбурга», - отмели в ведомстве.
Ранее эти люди уже привлекались к ответственности за имущественные преступления. По факту случившегося возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - вымогательство и угроза убийством.
Один из задержанных написал явку с повинной на семь листов. Мужчины рассказали, что купили гроб в одном из ритуальных центров Екатеринбурга, а голову свиньи - в интернете.
Ранее сообщалось, что житель Первоуральска сдавал квартиру посуточно. После визита очередных постояльцев он обнаружил в жилье нарколабораторию и вызвал полицию. Злоумышленники начали угрожать мужчине и подкинули к его квартире гроб с головой свиньи.