06 мая 2024, 09:57

Полиция задержала в Новой Москве подозреваемого в поджоге человека

РИА «Новости»
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Полицейские задержали в Новой Москве 41-летнего подозреваемого, который из-за личной неприязни поджег одежду мужчины. Пострадавший скончался от полученных ожогов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, ЧП произошло 5 мая в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака. Правоохранители изъяли на месте преступления емкость, в которой, предположительно, находилась зажигательная смесь.

Нападавшего доставили в подразделение столичного СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом.

Ранее в Башкирии полицейские начали проверку в отношении супругов-экзорцистов. Мужчина и женщина за крупное вознаграждение обливали людей зажигательной смесью и поджигали , «изгоняя бесов».

Поджоги Полиция Москва
07 мая 2024, 01:58
«Избивал и душил». Задержанный в РФ за кражу солдат США издевался над жертвой
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Задержанный в России американский военнослужащий, подозреваемый в краже у женщины, избивал ее. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Познакомился с женщиной в Сети, приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», - рассказал собеседник журналистов.

После кражи американского сержанта задержала полиция.

Ранее российские власти сообщили США о задержании американского солдата во Владивостоке. Официального комментария по этому происшествию от Пентагона не поступило. Представитель военного ведомства США только отметила, что Госдеп оказывает задержанному американцу консульскую помощь.

До этого еще один гражданин США успел совершить правонарушение в России. Он пробрался пьяным через разбитое окно в детскую библиотеку в Москве, где заснул в частично обнаженном виде. Пока его арестовали на 10 суток по административной статье, но уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела за вандализм.

США Преступления Военные Кражи Полиция
06 мая 2024, 23:19
В Дагестане школьник пытался зарезать полицейского в машине
РИА «Новости»
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Школьник с ножом напал на сотрудников полиции в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД. Видео предоставил источник 360.ru.

«Молодой человек 2007 года рождения нанес ножевые ранения сотруднику патрульно-постовой службы ОМВД России по Сергокалинскому району», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в служебной машине подросток сидел рядом с водителем. Неожиданно он повернулся и нанес удар ножом, предположительно, в область шеи полицейскому, а потом несколько раз ударил его со спины. Сотрудник попытался его удержать и скрутить.

Полицейский получил телесные повреждения, его доставили в Центральную районную больницу, где оказали медицинскую помощь и отпустили.

Подростка задержали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнила пресс-служба.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали девушку-курьера сети доставки еды, которая порезала пенсионерка лицо в автобусе.

Дагестан Школьники Поножовщины Машины Полиция
06 мая 2024, 19:15
«Написал, что нас перережет». В Мытищах подросток угрожал убить семью одноклассницы
Unsplash
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Девятиклассник из Мытищ угрожал зарезать семью девочки, которая отказалась с ним встречаться. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Подробности конфликта в беседе с 360.ru рассказал мать школьницы.

Данные СК В подмосковном ГСУ СК возбудили уголовное дело после случившегося, отметили в Информационном центре Следственного комитета.

«В соцсети сообщается, что в городе Мытищи Московской области подросток, являющийся выходцем из Таджикистана, преследует несовершеннолетнюю одноклассницу, угрожает ее семье физической расправой», - уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что в соцсетях молодой человек публиковал фотографии экстремистского характера.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по ходу расследования, а по завершении - о его результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Почему произошел конфликт Женщина воспитывает сына и дочь. Около месяца назад один из одноклассников девочки начал проявлять к ней интерес и предлагал встречаться. Та ответила отказом, но парень продолжал попытки привлечь ее внимание и взаимности не добился.

В минувший четверг, 2 мая, молодого человека заметили пьяным на детской площадке. Когда мимо него проходила отказавшая ему девочка, подросток начал выкрикивать оскорбления в ее адрес, рассказала собеседника 360.ru.

«Она рассказала брату, тот захотел с ним переговорить 3 мая возле нашего дома, чтобы одноклассник объяснился. На встрече этот подросток начал проявлять агрессию, оскорблять, ругался матом, говорил, что брата это не касается», - пояснила мать ребят.

Помимо этого, заметила женщина, парень начал предлагать драться ее сыну, подступать к нему. Тот пояснил, что на кулаках отношения выяснять не будет. Но молодой человек не унимался, в итоге брату школьницы пришлось использовать перцовый баллончик.

Мать школьников обратилась в полицию. К ним приехала инспектор по делам несовершеннолетних, опросила всех троих, приняла заявление.

«Пока с этим разбирались, посмотрели его Telegram-канал, там заметили террористические наклонности, Бен Ладен*, подрыв башен-близнецов, свастики. Это у него все прорисовано и в дневнике, мы вчера видели очно. Нам в Следственном комитете показали это. Дочь опознала, что это его дневник», - обратила внимание собеседница 360.ru.

Подозрительное поведение По словам женщины, ранее этот мальчик выкрикивал угрозы в классе. Заявил, что якобы совершит теракт в метро, подчеркнула она. Но подростки, вероятно, решили, что это такая шутка, и тогда ничего не рассказали. Не придала значения происходящему и классный руководитель, хотя тоже это слышала, добавила мать учеников.

«Никакого внимания она этому не придала, огласки не было. Если бы было, мы бы, может быть, с родителями поговорили, пресекли эти действия. Но все промолчали. Решили, что шутка, как у подростков бывает. А вот классный руководитель не просигналила», - подчеркнула она.

Угрозы от подростка Вскоре после этого брат и сестра получили угрозы от агрессивного подростка. По словам матери, прислать их он решил через общую подругу.

Дети СК РФ
06 мая 2024, 17:31
Дело «Макфы» отказались передать в арбитражный суд
РИА «Новости»
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Центральный районный суд Челябинска отказался удовлетворить ходатайство о передаче в арбитражный суд иска об обращении в доход России имущества производителя макарон «Макфа». Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила адвокат Людмила Айвар, представляющая одного из ответчиков, Михаила Юревича.

В распоряжении агентства также появилась копия документа, из которого следует, что судебный пристав-исполнитель наложил арест на АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа» АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», АО «Долговское» и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. Такую меру приняли на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска.

В соответчиках по иску указали более 30 компаний и 10 человек, среди них есть основатель «Макфы», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также экс-гендиректор «Макфы», экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

Адвокат управляющей компании «Макфа» Павел Хлюстов ранее указывал в беседе с РИА «Новости», что сумма, указанная приставом, была некорректной. В действительности, по его словам, речь идет о 46 миллиардах рублей.

Цифра в 100 триллионов рублей, подчеркнул Хлюстов, может быть обусловлена двумя причинами - либо невнимательностью, либо «умышленным искажением информации». Целью последнего, по его мнению, могло быть стремление сформировать негативное общественное мнение о стоимости имущества.

Источник агентства отметил, что иски к Белоусову и Юревичу подавали из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, у кого был доступ к управлению компаниями концерна.

Суд Челябинск

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