Полиция задержала телефонного мошенника, похитившего 162 миллиона рублей

По данным ведомства, в преступной схеме участвовали три человека. В августе и сентябре 2023 года они звонили 31-летней москвичке от имени сотрудников банков и правоохранительных органов.

Мошенники убедили жертву, что ее средства пытаются похитить, после чего она перевела 26 миллионов 400 тысяч рублей на их счет. Кроме того, под давлением злоумышленников женщина продала квартиру на Пречистинке.

«Следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры, а вырученные деньги в размере 129 миллионов рублей передала неизвестным», - рассказали в МВД.

Кроме того, мошенники убедили пострадавшую заплатить семь миллионов рублей якобы за оплату машино-мест. Общий ущерб составил 162 миллиона 400 тысяч рублей.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице», - рассказали в МВД.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают соучастников подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали банду , которая вывела за границу более 150 миллионов рублей, полученных от телефонных аферистов.