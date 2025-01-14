Полиция задержала создателей нелегальной платежной системы Rapidpay

Польский серийный маньяк-педофил и рецидивист Мариуш Трынкевич, причастный к убийству четырех мальчиков, скончался в спецбольнице 9 января.Об этом сообщил портал Wiadomosci.

Трынкевич родился 10 апреля 1962 года в Петркув-Трыбунальском.

В сентябре 1984 года он начал работать в начальной школе № 11, где вел уроки труда для мальчиков с пятого по восьмой класс, физкультуру, а также кружки стрельбы и фотографии.

Убийства подростков он совершил в 1988 году. Жертвами педофила оказались четыре мальчика в возрасте 11, 12 и 13 лет.

В конце июля 1988 года Трынкевич заманил троих детей в свою квартиру и зарезал, затем положил их тела в полиэтиленовые пакеты, умылся и пошел к родителям. Спустя несколько часов вернулся и перенес тела в подвал. После того, как очистил квартиру от крови, отвез убитых детей в лес и поджег. В городе началась паника из-за жестокого убийства, под подозрение попали сатанисты.

Когда правоохранители добрались до Трынкевича, то в ходе допросов тот признался, что ранее убил 13-летнего мальчика, задушив его 4 июля. Тело подростка он похоронил в лесу.

Трынкевича приговорили к смертной казни, но он сумел избежать наказания, так как депутаты польского парламента приняли в 1989 году закон об амнистии. Маньяку заменили смертную казнь на 25 лет лишения свободы, так как уголовный кодекс страны не предусматривал такой меры наказания, как пожизненное заключение.

Трынкевич вышел на свободу в феврале 2014 года, но в апреле того же года Апелляционный суд в Жешуве постановил поместить Трынкевича в специальный центр в Гостынине как лицо, представляющее угрозу для окружающих. Уже во время нахождения в центре душегуба осудили за хранение детской порнографии.

В 2015 году душегуб женился на 37-летней Анне, воспитывающей 16-летнюю дочь.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали отсидевшего педофила за приставания к девочке в аквапарке.