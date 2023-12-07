Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у москвича

Транспортные полицейские обнаружили у пассажира из аэропорта Домодедово наркотические препараты. Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.

Водитель такси подошел к сотрудникам ЛУ МВД России в Домодедово и попросил о помощи. Он рассказал, что его пассажиру стало плохо во время поездки, и он потерял сознание.

Стражи правопорядка оперативно доставили мужчину до ближайшего медучреждения. В больнице выяснили, что он был в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.

Во время осмотра личных вещей пострадавшего нашли сверток и коробку с порошкообразным веществом, а также таблетки и капсулы. Среди изъятых вещей обнаружили мефедрон весом почти четыре грамма и психотропный препарат прегабалин.

По предварительным данным, россиянин 1990 года рождения приехал в Москву, чтобы отдохнуть, а наркотики приобрел при помощи приятеля, но не рассчитал дозировку.

«Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Ранее более 30 свертков с порошком нашли у хоккеиста в Москве.