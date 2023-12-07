Полиция задержала подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у москвича
Сотрудники уголовного розыска Москвы провели успешную операцию по задержанию группы молодых людей, подозреваемых в вымогательстве 100 тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По предварительной информации, один из злоумышленников познакомился с жертвой в интернете, а после - встретился на Новослободской улице. Затем он посадил мужчину в машину, где находился его соучастник, и угрозами вынудил его перечислить крупную сумму денег. Мужчина перевел 100 тысяч рублей на счет, принадлежавший одному из преступников. Затем его высадили на 1-й Миусской улице и уехали.
Подозреваемых - трех мужчин 19-20 лет и 22-летнюю девушку - задержали в Самаре. Им предъявили обвинение. Молодых людей заключили под стражу, женщина получила подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее другие злоумышленники вымогали у актрисы Полины Денисовой, героини сериала «Папины дочки» , миллион рублей.