Полиция задержала подозреваемых в расстреле подростков в Екатеринбурге
Правоохранители задержали двоих подозреваемых в расстреле подростков из пневматического оружия в Екатеринбурге. Об этом сообщил «360» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По данным Ura.ru , группа из 13-15 подростков расстреляла двух 14-летних школьников из пневмата из-за того, что они отказались покупать вейпы. Оружие было у четверых нападавших. Одному из пострадавших пуля попала в голову, указало издание.
После случившегося сотрудники отдела полиции № 9 Верх-Исетского района Екатеринбурга начали проверку, сообщил Горелых.
«Сыщики уже установили и задержали двух несовершеннолетних 2008 и 2005 годов рождения, причастных к нападению на пострадавших. Личности остальных участников конфликта выясняются», - сказал руководитель пресс-службы.
Он добавил, что двое пострадавших не получили серьезных травм, поэтому госпитализация им не потребовалась. Ситуация находится на контроле, по итогам разбирательства полиция примет процессуальное решение, заключил Горелых.