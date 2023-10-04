Полиция задержала подозреваемых в похищении человека в Подмосковье
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.
По данным правоохранительных органов, похищение произошло на территории жилищного комплекса «Бутово Парк». Злоумышленники посадили 27-летнего мужчину в автомобиль и отвезли его в частный дом в деревне Потапово. Там они жестоко избили его, забрали мобильный телефон и наручные часы. Под угрозой расправы они требовали от него передачи более миллиона рублей за несуществующий долг.
Полиции удалось установить личности подозреваемых. Одного из них задержали в Москве во время передачи требуемой суммы, второго - в Ленинском городском округе.
Возбудили уголовные дела по трем статьям - похищение человека, разбой и вымогательство. Задержанных заключили под стражу.
Ранее в Челябинской области трех мужчин заподозрили в похищении мигранта. Они подстроили провокацию, вывезли строителя в лес, раздели и, угрожая пистолетом, заставили лаять.