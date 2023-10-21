Полиция задержала подозреваемую в убийстве москвича

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По предварительной информации ведомства, женщина поссорилась со знакомым, к которому пришла в гости, и зарезала его ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

«Привлечение женщины к уголовной ответственности по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) - на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре», - отметили в пресс-службе.

Ранее в деревне Крюково в Подмосковье обнаружили тела членов семьи музыканта Стаса Намина, который основал группы «Парк Горького» и «Цветы». По подозрению в убийстве сотрудники МВД задержали родственника исполнителя - ранее судимого Романа Новикова. Москвича отправили под стражу на три месяца до ожидания приговора суда. Подозреваемый сознался в своем преступлении и признался, что убил родственников из-за давней ссоры.