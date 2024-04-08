Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве

Исполнители теракта в «Крокусе» заявили, что должны были получить на Украине по миллиону рублей за свои зверские деяния. Отрывки с допросов террористов показал «Первый канал».

Ролик начинается с показаний Далерджона Мирзоева. У него спросили о планах после теракта. Как заявил подозреваемый, он вместе с напарниками направился в сторону Киева.

Все четверо террористов назвали имя координатора - Сайфулло. Именно этот человек, по показаниям фигурантов, обозначил «Крокус» как место атаки. Этот же куратор снабдил исполнителей теракта оружием и дал маршрут отхода.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут», - заявил Саидакрами Рачабализода на допросе.

За обещанными деньгами злоумышленники после атаки в Подмосковье сразу направились на границу по трассе М3 «Москва-Киев». Машина ехала со скоростью 170 километров в час. Российские правоохранители перехватили машину около поселка Коммуна в Брянской области.

Также к следователям попали смартфоны исполнителей теракта. В них было доказательство, что мужчины до последнего следовали указаниям Сайфулло. Как рассказал подозреваемый Мухамминадсобир Файзов, на границе с Украиной террористов ждали люди, которые должны были помочь им перебраться на другую сторону и доехать до Киева.

Спецслужбы зафиксировали сразу два коридора, подготовленных для обвиняемых. Они зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. Там местность покрыта широкой растительностью, от ближайших населенных пунктов в России до границы не больше четырех километров.

Оказавшись на месте, исполнителям теракта следовало сжечь автомобиль и идти пешком по командам куратара.

«Он нам сказал: „Уезжайте в сторону Киева, и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу“, - заявил Шамсидин Фаридуни.