28 февраля 2024, 22:43

Полиция задержала мужчину, избившего сожительницу и дочь в Краснодаре

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Полицейские нашли мужчину, избившего свою сожительницу и их общую четырехлетнюю дочь в Краснодаре. Его задержали в в Туапсинском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «23 МВД».

«Ранее судимый приезжий из Самарской области скрывался в одной из гостиниц поселка Новомихайловского», - уточнили в ведомстве.

Злоумышленника доставят в Краснодар для разбирательства по делу о побоях.

Известно, что пара приехала в Краснодар в 2019 году. Задержанный избил 29-летнюю женщину и малолетнего ребенка на съемной квартире, а после скрылся до приезда полиции.

Камеры видеонаблюдения сняли момент, когда мужчина ударил женщину кулаком по лицу, а потом пнул и толкнул на пол. Вышедшего из квартиры ребенка он тоже пнул, а потом затолкал в квартиру.

Ранее стало известно о состоянии девятилетнего мальчика из Омска, которому родная бабушка чуть не разбила голову молотком. Он пришел в сознание в реанимации, его должны были перевести в общую палату.

Дети Краснодар Видео Мужчины Полиция Избиения
28 февраля 2024, 23:27
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели девушки в Самаре
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у самарского следкома доклад о расследовании обстоятельств гибели 16-летней девушки в Самаре. Об этом сообщил в своем Telegram-канале информационный центр ведомства.

Бабушка погибшей обратилась в приемную председателя СК с просьбой о помощи в установлении обстоятельств смерти ее внучки. Девушка пропала без вести в Самаре в этом месяце. Спустя несколько дней ее тело нашли на острове Проран.

«Заявительница указывает на неполноту расследования и предполагает, что она была убита», - сообщили в ведомстве.

Региональный СК возбудил уголовное дело, которое поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Бастрыкин затребовал доклад о промежуточных результатах расследования, а также о принятых решениях.

Ранее глава СК России поручил возбудить уголовное дело о дискредитации российской армии в отношении московского педиатра, которая посмеялась над ребенком, тоскующим по отцу. Последний погиб в зоне специальной военной операции.

Смертность Школьники Следственный комитет России Убийство школьницы в Самаре
28 февраля 2024, 15:47
«Опорочила честь бойцов». Ветеран СВО рассказал о жалобе на владелицу кафе Люберец
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Жалобу в Следственный комитет на выгнавшую бойца СВО владелицу кафе в городском округе Люберцы написал ветеран боевых действий Алексей Лисицын. В беседе с «360» он подчеркнул, что своим поведением предпринимательница опорочила честь всех военных, включая погибших и получивших серьезные увечья.

Мужчина пояснил, что узнал о случившемся из социальных сетей, где предпринимательница сама рассказала о том, что произошло.

«Я лично попросил [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина обратить внимание на этот случай. Считаю, что это преступление. Недопустимо порочить честь людей, которые защищают Родину. Мне до слез обидно, потому что мои товарищи отдали свои жизни за то, чтобы у нее был свой бизнес, а она нас же и оскорбляет», - заявил Лисицын.

Собеседник «360» добавил, что у ребят, которые вернулись с фронта, действительно могут быть небольшие проблемы со стабильной психикой. Но в их положение можно войти и не нужно проявлять агрессию и хамство.

«Я никого не прикрываю, но если агрессия и оскорбления армии и страны происходят просто так, то с этих людей надо спрашивать», - добавил он.

Обществу нужно сплотиться Лисицын подчеркнул, что сегодня каждый россиянин должен обращаться в правоохранительные органы, если видит сообщения, которые несут оскорбления в адрес армии, Родины и народа.

«Каждый из бойцов должен знать, что сражается за правовое государство. Чтобы люди, которые настроены против нашей страны, не вели себя так. Общество должно сплотиться и сразу обращаться в органы с жалобой на порочащие армию и государства заявления», - заявил собеседник.

Он добавил, что как у верующего ненависти к владелицы кафе у него нет и он желает женщине только трезвости ума и покаяния.

«Если она придет к этому и поймет, что каждый человек ошибается, то все у нее в жизни будет хорошо», - подытожил Лисицын.

Отдельно ветеран поблагодарил сотрудников полиции и Следственного комитета, которые оперативно отреагировали на жалобу.

В ходе общения Алексей Лисицын рассказал, что тоже принимал участие в СВО. Но на передовой серьезно заболел. После перенесенной операции его комиссовали, и мужчина решил помогать бойцам и их семьям, находясь в тылу.

Реакция СК и позиция владелицы кафе В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что в отношении владелицы кафе в Люберцах завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды. В ведомстве добавили, что после полученной жалобы женщину также проверят на финансирование ВСУ.

Сама обвиняемая в своих постах говорила, боец СВО вел себя неподобающе, поэтому она попросила его уйти.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - написала она в социальных сетях. Этот пост следователи посчитали экстремистским.

После возбуждения уголовного дела вход в помещение в кафе опечатали, но пломбу кто-то успел сорвать.

Генпрокуратура РФ Штрафы Уголовное дело Люберцы Ветераны Военные СК РФ Армия
28 февраля 2024, 13:57
Туристов в Калининграде накажут за пикник на братской могиле
РИА «Новости»
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Задержанные за вандализм на воинском мемориале мужчина и женщина в Калининграде стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в надругательстве над могилами, сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.

Преступление в ночь на 27 февраля зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Следователи выяснили, что 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя женщина из Ижевска устроили на братской могиле - мемориальном комплексе 1200 гвардейцам - пикник и прыжки через Вечный огонь. Напоследок туристы забрали корзину с цветами, которую возложили к памятнику.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Следователи обещали установить все без исключения обстоятельства произошедшего.

Нарушителей задержали силами Росгвардии и полиции. Мужчину увезли в спецприемник, а женщину госпитализировали.

Уголовное дело Калининград Вандализм
28 февраля 2024, 13:27
Полиция задержала банду, переславшую за рубеж 150 млн руб. от телефонных аферистов
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге задержали банду, которая с помощью «серых» сим-карт выкрала у россиян и вывела за границу боле 150 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ноябре ноябре 2022 года правоохранители пресекли деятельность пособников телефонных мошенников. Полиция задержала трех аферистов, которые с помощью специального оборудования подключили более 12 тысяч сим-карт.

«Через них в дальнейшем проведено свыше 150 миллионов рублей, похищенных у российских граждан и выведенных за рубеж», - указала Волк.

Спустя время оперативники задержали еще двух фигуристов дела. Они поставляли знакомым работникам сотовой компании крупные партии «серых» сим-карт.

Затем полицейские вышли на след двух дилеров крупных операторов сотовой связи. Они вносили в базу данные о несуществующих клиентах. После чего сим-карты активировали и передавали аферистам.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве , неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

Санкт-Петербург Уголовное дело Мошенничество Полиция

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