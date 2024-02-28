Полиция задержала мужчину, избившего сожительницу и дочь в Краснодаре

Жалобу в Следственный комитет на выгнавшую бойца СВО владелицу кафе в городском округе Люберцы написал ветеран боевых действий Алексей Лисицын. В беседе с «360» он подчеркнул, что своим поведением предпринимательница опорочила честь всех военных, включая погибших и получивших серьезные увечья.

Мужчина пояснил, что узнал о случившемся из социальных сетей, где предпринимательница сама рассказала о том, что произошло.

«Я лично попросил [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина обратить внимание на этот случай. Считаю, что это преступление. Недопустимо порочить честь людей, которые защищают Родину. Мне до слез обидно, потому что мои товарищи отдали свои жизни за то, чтобы у нее был свой бизнес, а она нас же и оскорбляет», - заявил Лисицын.

Собеседник «360» добавил, что у ребят, которые вернулись с фронта, действительно могут быть небольшие проблемы со стабильной психикой. Но в их положение можно войти и не нужно проявлять агрессию и хамство.

«Я никого не прикрываю, но если агрессия и оскорбления армии и страны происходят просто так, то с этих людей надо спрашивать», - добавил он.

Обществу нужно сплотиться Лисицын подчеркнул, что сегодня каждый россиянин должен обращаться в правоохранительные органы, если видит сообщения, которые несут оскорбления в адрес армии, Родины и народа.

«Каждый из бойцов должен знать, что сражается за правовое государство. Чтобы люди, которые настроены против нашей страны, не вели себя так. Общество должно сплотиться и сразу обращаться в органы с жалобой на порочащие армию и государства заявления», - заявил собеседник.

Он добавил, что как у верующего ненависти к владелицы кафе у него нет и он желает женщине только трезвости ума и покаяния.

«Если она придет к этому и поймет, что каждый человек ошибается, то все у нее в жизни будет хорошо», - подытожил Лисицын.

Отдельно ветеран поблагодарил сотрудников полиции и Следственного комитета, которые оперативно отреагировали на жалобу.

В ходе общения Алексей Лисицын рассказал, что тоже принимал участие в СВО. Но на передовой серьезно заболел. После перенесенной операции его комиссовали, и мужчина решил помогать бойцам и их семьям, находясь в тылу.

Реакция СК и позиция владелицы кафе В пресс-службе подмосковного главка СК сообщили, что в отношении владелицы кафе в Люберцах завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды. В ведомстве добавили, что после полученной жалобы женщину также проверят на финансирование ВСУ.

Сама обвиняемая в своих постах говорила, боец СВО вел себя неподобающе, поэтому она попросила его уйти.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - написала она в социальных сетях. Этот пост следователи посчитали экстремистским.

После возбуждения уголовного дела вход в помещение в кафе опечатали, но пломбу кто-то успел сорвать.