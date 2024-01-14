14 января 2024, 21:29

Полиция задержала хулиганов, которые снимали треш-ролики в московском метро

РИА «Новости»
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Троих злоумышленников, снимавших треш-ролики в московском метро, задержала полиция. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», - написала Волк.

Всех фигурантов привлекли к административной ответственности. Хулиганы снимали видеоролики, на которых бегали по крышам вагонов, выкручивали лампочки на станциях, били ногами по поезду и инсценировали драку. Ролики треш-блогеры выкладывали в Интернет.

Дептранс Москвы сообщил, что готовит иск о возмещении материального ущерба.

Госдума 23 января рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов. Способ съемки не важен, главное - ее факт и наличие жестокости или преступлений на видео.

Интернет МВД РФ Преступления Видео Поезда Метро Полиция
14 января 2024, 20:06
Два приезжих попали под уголовное дело за хулиганство в Москве
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело против двух уроженцев Узбекистана о нарушении общественного порядка и неуважении к людям. Предположительно, подозреваемые причинили вред прохожему на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января рядом с магазином совершили хулиганские действия в отношении незнакомого мужчины.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, изучают кадры с камер видеонаблюдения, а также приступили к допросу свидетелей произошедшего.

Накануне в Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке грабежа и нападении на полицейских. На время следствия его отправили в изолятор. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям.

Драки Мигранты Москва
14 января 2024, 15:54
Полицейские задержали одного из блогеров-прыгунов по вагонам московского метро
Пресс-служба МВД
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Московские полицейские задержали одного из нарушителей требований транспортной безопасности в столичном метрополитене. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Видео с грубыми нарушениями общественного порядка были выявлены в Сети», - написала она.

Группа молодых людей снимала «экстремальные» видео в московском метро. Задержанный молодой человек бегал по крыше вагона поезда, выкрутил лампочки из люстры, ударил ногой по кабине машиниста приближающегося поезда.

Волк опубликовала видео, где задержанный рассказывает обо всех выходках, а в конце заявляет, что раскаивается в содеянном. В столицу молодой человек приехал 22 декабря, чтобы снимать «развлекательные» видео.

«В настоящее время остальные участники установлены, полицейскими принимаются меры к их задержанию», - сообщила Волк.

Ранее москвич из-за плохого настроения разнес турникет на станции метро «Яхромская». Правоохранители благодаря записям с камер видеонаблюдения задержали 28-летнего ранее судимого мужчину.

Задержания Видео Россия Мужчины Поезда Метро Полиция
14 января 2024, 15:22
Дело о злоупотреблении полномочиями возбудили после пожара на складе Wildberries
РИА «Новости»
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По факту пожара на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, пожар с обрушением здания произошел в результате злоупотребления полномочиями «неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции» в сфере пожарной безопасности на складе. Сотрудники СК осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства возгорания.

Максимальная санкция за злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) - лишение свободы на четыре года.

Склад Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся 13 января. Площадь распространения огня достигла 70 тысяч квадратных метров. Справиться с открытым горением удалось только днем 14 января. Никто не пострадал, при этом ущерб от пожара составил около 10 миллиардов рублей. Wildberries планирует в ближайшее время открыть новый сортировочный центр в городе.

Санкт-Петербург Уголовное дело Пожары СК РФ Следственный комитет России
14 января 2024, 14:27
СК возбудил дело из-за смерти двухлетнего мальчика в Новой Москве
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика в Новой Москве по статье о причинении смерти по неосторожности. Ребенка без признаков жизни нашла его мать утром 14 января, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что правоохранители работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства ЧП. Следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

Следователи приступили к допросу родителей и очевидцев, а также назначили проведение судмедэкспертизы.

По словам 35-летней жительницы ТиНАО, в воскресенье утром она оставила в квартире ненадолго четверых своих детей , которым от одного до шести лет. Когда женщина вернулась домой, увидела в ванной маленького сына, который не подавал признаков жизни. Столичная прокуратура взяла под контроль расследование произошедшего.

Уголовное дело Дети Следственный комитет России ТиНАО Москва

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