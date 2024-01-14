Полиция задержала хулиганов, которые снимали треш-ролики в московском метро

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«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», - написала Волк.

Всех фигурантов привлекли к административной ответственности. Хулиганы снимали видеоролики, на которых бегали по крышам вагонов, выкручивали лампочки на станциях, били ногами по поезду и инсценировали драку. Ролики треш-блогеры выкладывали в Интернет.

Дептранс Москвы сообщил, что готовит иск о возмещении материального ущерба.

Госдума 23 января рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов. Способ съемки не важен, главное - ее факт и наличие жестокости или преступлений на видео.