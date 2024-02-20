Полиция задержала хакеров группировки SugarLocker

Программу-шифровальщик SugarLocker для взлома сети и развертывания программ-вымогателей создали в 2021 году. Злоумышленник с ником gustavedore в интернете создал хакерскую группировку, набрав партнеров по модели RaaS - продаже или аренде вредоносного ПО.

Некоторые элементы инфраструктуры SugarLocker разместили на российских хостингах. Из-за ошибки в конфигурации веб-сервера специалистам удалось найти панель управления программой-вымогателем и вычислить нескольких злоумышленников, которые занимались продвижением своего шифровальщика, разрабатывали вирусы на заказ, создавали фишинговые сайты и привлекали трафик. Они работали под вывеской легальной IT-фирмы Shtazi-IT и открыто набирали сотрудников.

В январе 2024 года МВД России задержало трех хакеров. Им предъявили обвинение по статье 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Западные спецслужбы остановили хакерскую группировку LockBit , которая обманула около двух тысяч физических и юридических лиц по всему миру. Преступники вымогали у интернет-пользователей деньги за разблокировку файлов на компьютере.