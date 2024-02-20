20 февраля 2024, 14:31

Полиция задержала хакеров группировки SugarLocker

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Полиция задержала участников хакерской группировки SugarLocker, которая под прикрытием легальной компании распространяла вредоносное программное обеспечение для вымогательства денег. Пресс-служба F.A.С.С.T. сообщила об этом «Газете.ru».

Программу-шифровальщик SugarLocker для взлома сети и развертывания программ-вымогателей создали в 2021 году. Злоумышленник с ником gustavedore в интернете создал хакерскую группировку, набрав партнеров по модели RaaS - продаже или аренде вредоносного ПО.

Некоторые элементы инфраструктуры SugarLocker разместили на российских хостингах. Из-за ошибки в конфигурации веб-сервера специалистам удалось найти панель управления программой-вымогателем и вычислить нескольких злоумышленников, которые занимались продвижением своего шифровальщика, разрабатывали вирусы на заказ, создавали фишинговые сайты и привлекали трафик. Они работали под вывеской легальной IT-фирмы Shtazi-IT и открыто набирали сотрудников.

В январе 2024 года МВД России задержало трех хакеров. Им предъявили обвинение по статье 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Западные спецслужбы остановили хакерскую группировку LockBit , которая обманула около двух тысяч физических и юридических лиц по всему миру. Преступники вымогали у интернет-пользователей деньги за разблокировку файлов на компьютере.

Задержания Уголовное дело Мошенничество Хакеры Полиция
20 февраля 2024, 14:52
Появилось видео покушения на мужчину в Санкт-Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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Незнакомец выстрелил в мужчину на Выборгском шоссе на глазах детей. Видео преступления показало Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

Преступление произошло у гимназии на Выборгском шоссе утром 20 февраля. На кадрах видно, как мужчина стоял с ребенком возле машины, когда к ним подошел неизвестный и выстрелил ему в голову. Потерпевший упал на дорогу, а киллер скрылся. Свидетелем произошедшего стал еще один школьник, перебегавший дорогу.

Возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство». К месту происшествия съехалась полиции, Росгвардия и скорая помощь. «360» показал работу экстренных служб. По последним данным, потерпевший выжил.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
20 февраля 2024, 14:48
Уголовное дело возбудили после покушения у гимназии в Санкт-Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
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На Выборгском шоссе выстрелили в голову 42-летнему мужчине. Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 20 февраля незнакомец выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, а потом скрылся. Потерпевший выжил, его срочно госпитализировали. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили экспертизы.

Мотивы преступника не установили. Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство».

Стрельба произошла у гимназии № 622 на Выборгском шоссе, «360» показал работу оперативников. По одной из версий, выстрел в затылок получил водитель адвоката, уроженец Узбекистана. Киллер якобы перепутал мужчин. С места преступления изъяли гильзу от пистолета Макарова калибра девять миллиметров.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Стрельба Следственный комитет России
20 февраля 2024, 14:09
Суд отправил в колонию мужчину, дважды выстрелившего в прохожего в центре Москвы
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Суд отправил в колонию Алмазхана Алиева по делу о стрельбе в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что суд признал виновным в хулиганстве 25-летнего мужчину и назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима.

Летом прошлого года рядом с рестораном на улице Рочдельская прохожий поругался с молодыми людьми, сидевшими в машине без номеров.

Во время конфликта, находившиеся в салоне автомобиля мужчины два раза выстрелили из травматического пистолета в оппонента и уехали. Пострадавший получил серьезные ранения.

На днях в Москве на Дегунинской улице мужчина на Toyota Camry приехал на автомойку и начал стрелять. Один человек получил огнестрельное ранение. Сейчас нападавшего разыскивают полицейские.

Суд Стрельба Приговоры Москва
20 февраля 2024, 13:17
Всероссийское общество глухих подтвердило задержание своего президента
РИА «Новости»
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Сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих во главе с его президентом Станиславом Ивановым задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сотрудников задержали утром 20 февраля по решению следственного департамента МВД России. Кроме президента ВОГ Станислава Иванова у полиции возникли вопросы к первому вице-президенту Евгению Безрукову, председателям Татарского регионального отделения Венере Гаулстон и Новосибирского регионального отделения Михаилу Брагину, бывшему вице-президенту Вадиму Иванченко и другим сотрудникам.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», - сообщила пресс-служба.

Представители ВОГ не уточнили детали дела. Общество, по их информации, продолжило работать в штатном режиме.

В Москве суд арестовал трех участников несанкционированных акций. За неповиновение полиции им назначили 15 суток заключения.

Уголовное дело Инвалиды Аресты

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