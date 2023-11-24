Полиция задержала двух похитивших 16-летнюю девочку под Орлом мужчин

Спасенную девушку вернули родителям, а на похитителей завели уголовное дело. По данным следствия, подростка украли два жителя Краснодарского края. Они приехали на машине в одно из сел Новосильского района Орловской области 21 ноября.

Злоумышленники схватили девушку и вместе с ней покинули регион. Мать подростка сразу обратилась в полицию, заметив ее исчезновение.

Правоохранители разослали ориентировку на автомобиль Lada Granta с номерами соседней области. Их коллеги обнаружили машину в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее неизвестные похитили ребенка в Коломне и тоже вывезли в Ростовскую область. Родителям девушки угрожали выдать ее замуж, если не получат выкуп. При этом даже отправили фото с «будущим женихом».