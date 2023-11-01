Полиция задержала дебошира с ножом в центре Москвы

Жителя Подмосковья осудили на 18 лет за жестокое убийство

Проживающего в Егорьевске 33-летнего мужчину признали виновным в совершении жестокого убийства соседки и других преступлениях. Суд приговорил его к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Преступник 29 октября 2021 года поссорился с соседом и в ходе конфликта попытался ударить его ножом. Пострадавший оказал злоумышленнику сопротивление и уехал на автомобиле с места происшествия.

В декабре 2021 года подсудимый также повздорил с соседкой и спланировал ее убийство. Преступник проник в ее квартиру, когда женщина осталась дома одна, и ударил ее тупыми предметами. После этого мужчина задушил соседку и вернулся к себе домой. Убийца попытался избавиться от следов преступления и выбросил фрагмент одежды с уликами.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет один месяц с отбыванием в колонии строго режима», - отметили в пресс-службе.

Ранее в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа задержали местного жителя. По версии следствия, мужчина до смерти избил своего 25-летнего друга, с которым тот выпивал.