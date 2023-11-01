Полиция задержала дебошира с ножом в центре Москвы
Московские полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего с ножом и перцовым баллончиком на улице Арбат. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.
По информации ведомства, злоумышленник вступил в словесный конфликт с другим человеком и использовал газовый баллончик, распылив его в лицо потерпевшему. О произошедшем рассказали свидетели.
Полиция изъяла у мужчины нож и перцовый баллончик, просмотрела записи с камер видеонаблюдения и опросила свидетелей и потерпевшего. После этого задержанного доставили в участок. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого заключили под стражу.
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