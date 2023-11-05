Полиция задержала более 200 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Правоохранители установили 204 автомобиля, на которых перемещались нарушители. В отношении 155 задержанных составили административные материалы, рассказали в МВД.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин», - сообщили в ведомстве.

Несанкционированные акции в поддержку Палестины прошли в Дагестане на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Неделю назад, 28 октября, в Хасавюрте десятки молодых людей пришли к отелю с требованием выселить якобы остановившихся там беженцев из Израиля.

На следующий день беспорядки начались в аэропорту Махачкалы. Толпа дагестанцев начала штурмовать здание воздушной гавани, люди вышли на летное поле. Причиной стало прибытие рейса из Тель-Авива.

Власти России отреагируют на события в Махачкале в соответствии с законом , сообщил президент Владимир Путин. Он призвал с ясной головой оценить события и понять, где находится «корень зла».