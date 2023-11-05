05 ноября 2023, 21:31

Полиция задержала более 200 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Сотрудники полиции задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Правоохранители установили 204 автомобиля, на которых перемещались нарушители. В отношении 155 задержанных составили административные материалы, рассказали в МВД.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин», - сообщили в ведомстве.

Несанкционированные акции в поддержку Палестины прошли в Дагестане на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Неделю назад, 28 октября, в Хасавюрте десятки молодых людей пришли к отелю с требованием выселить якобы остановившихся там беженцев из Израиля.

На следующий день беспорядки начались в аэропорту Махачкалы. Толпа дагестанцев начала штурмовать здание воздушной гавани, люди вышли на летное поле. Причиной стало прибытие рейса из Тель-Авива.

Власти России отреагируют на события в Махачкале в соответствии с законом , сообщил президент Владимир Путин. Он призвал с ясной головой оценить события и понять, где находится «корень зла».

Дагестан МВД РФ Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 16:17
Подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани арестовали
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Суд в Рязани арестовал подозреваемого по делу об убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Мужчина будет находиться под стражей до 31 декабря 2023 года.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - добавили следователи.

Тело Калужского обнаружили 2 ноября в поселке Недостоево. В МВД заявили, что в пристава выстрелили несколько раз. СК возбудил уголовное дело.

Сотрудники полиции в течение двух суток задержали подозреваемого. Мужчина признался, что убил Калужского из-за личной неприязни. Преступление не связано с деятельностью убитого.

Ранее следователь возбудили уголовное дело из-за убийства женщины в Москве. По предварительным данным, ее задушили. СК назначил ряд экспертиз, чтобы выяснить детали случившегося.

Убийства Суд
05 ноября 2023, 11:33
Двое мужчин избили и обокрали прохожего на Преснеской набережной
Unsplash
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Двое мужчин напали на 20-летнего юношу, который гулял по Пресненской набережной. Злоумышленники избили его до потери сознания и украли ценные вещи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Грабители похитили у молодого человека рюкзак, в котором были документы, телефон и другие вещи. Ущерб составил около 70 тысяч рублей, отметили в пресс-службе. Пострадавшего после побоев отвезли в больницу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, суд принял решение арестовать их в связи с обвинениями в разбойном нападении.

Ранее в Балашихе подросток избил 14-летнего школьника. Десятиклассник поссорился с мальчиком, после чего ударил его головой в нос, а также он нанес несколько ударов руками. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб головного мозга.

Задержания Прокуратура РФ Преступления Москва 2023
04 ноября 2023, 22:52
Покушение на руководителя воинской части предотвратили на Кубани
РИА «Новости»
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Покушение на руководство одной из воинских частей предотвратили в Краснодарском крае. Теракт готовил уроженец Украины, зарегистрированный в ДНР, об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 33-летний мужчина находился в Тимашевске, когда получил указание от представителей спецслужб Украины. Ему выдали координаты тайника в Белгородской области, где находились элементы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

Подозреваемый забрал из тайника около полутора килограммов гексогена и запчасти для создания СВУ. По заданию украинских спецслужб мужчина должен был организовать покушение на руководителя одной из местных воинских частей. Полиция задержала подозреваемого, против него возбудили ряд уголовных дел, в том числе по статье «Попытка теракта», сообщила Baza.

Предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, нашли 1 ноября у военкомата на юго-западе Москвы. Его обнаружил полицейский при обходе комиссариата.

Убийства Терроризм
04 ноября 2023, 14:55
Подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани задержали
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов в Рязани. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщил сайт «МВД Медиа».

Он опубликовал кадры, на которых сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии проводят операцию по задержанию возможного преступника. Тело начальника отделения местной службы судебных приставов обнаружили в одном из домов Рязани. По информации МВД, в него выстрелили несколько раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

«Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего», - отметила Волк.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством женщины на юге Москвы. По версии следствия, ее задушили. Правоохранители допросят свидетелей по делу, Следственный комитет назначил проведение ряда экспертиз для выяснения деталей убийства.

Убийства МВД РФ Преступления

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